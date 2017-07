Cuidados médicos en la guardería

14 jul 2017

Las familias con hijos enfermos tienen, por primera vez, la posibilidad de llevar a sus hijos a una guardería donde encuentran todos los cuidados que necesitan. Descanso y seguridad es lo que tendrán los padres al dejar a sus hijos en la guardería con la tranquilidad de saber que están bien atendidos.

La artífice de esta idea es María Velasco González, malagueña de 27 años, enfermera formada en Málaga, y especialista en Pediatría (EIR: Enfermero Interno Residente), durante los dos años de residencia en el Hospital Vall d'Hebrón de Barcelona, hospital de referencia en España, donde se especializó en el niño crónico.

Ahora ha cumplido su sueño de abrir la primera guardería del país con atención continuada de enfermería, especialmente pensada para niños enfermos crónicos.

Mujerhoy ¿Cómo decidiste embarcarte en esta aventura? ¿Cuál es tú experiencia previa?

María Velasco La idea surge de mi rotación por la UCI de Neonatos del Hospital Vall d'Hebrón, donde vi y palpé una necesidad: la falta de respiro familiar de los padres con niños con necesidades sanitarias. ¿Por qué? Porque cuando salen los padres por la puerta del hospital muchos de ellos lo hacen sabiendo que no tienen más recursos que ellos mismos, lo cual implica en muchas ocasiones que sea uno de ellos, normalmente la madre, la que deje su vida laboral para dedicarse al 100% a su peque, además sabiendo que esa situación puede durar hasta al menos los 6 años que su hijo/a entre en educación obligatoria (Primaria), y digo hasta los 6 años porque hasta entonces no tiene nadie la obligación de aceptarlo en su centro. Este motivo fue más que suficiente y sobre todo, REAL, para embarcarme en esta iniciativa.

Mujerhoy Cuentas con amplia experiencia en neonatos en diferentes hospitales de España y te has formado en enfermería pediátrica desde distintas vertientes. Sin embargo, seguro que a los padres les surgen dudas al dejar a sus hijos. ¿Cuál es el mayor temor o dudas de los padres cuando acuden a vosotras?

María Velasco La intranquilidad, ya que su hijo no se ha separado de ellos hasta entonces o si lo han hecho, porque haya acudido a alguna guardería, no estaban tranquilos. Son niños que requieren mucha atención y mucho conocimiento de su situación ya que en cualquier momento hay "que correr" como decimos los sanitarios. De hecho, estoy cerca del Hospital Virgen de la Victoria, hospital de referencia en Málaga, por lo mismo, para correr poco.

Mujerhoy ¿A quién atiende?

María Velasco Nuestro usuario principal es aquel que por sus necesidades sanitarias no puede ser atendido en un centro de educación infantil (guardería y preescolar), y por lo tanto está en casa cuidado y educado por sus familiares, por ejemplo: cualquier medicación a administrar por cualquiera de las vías (oral, rectal, intravenosa, inhalada- aerosoles, tópica, subcutánea o intramuscular), colocar sondajes, curas y cuidados de los estomas, alimentación por sondas naso-orogástricas, cuidados específicos de la piel, control de signos vitales como la glucemia en diabéticos). Pero también lo son aquellos niños que por una patología aguda y por lo tanto con medicación durante una corta temporada de tiempo no puedan ser atendidos en su guardería o centro de preescolar, ya que las maestras no pueden dar medicación. Al no tener matrícula, el niño puede estar con nosotros las horas al día que necesite así como tantos días a la semana. Como centro de respiro familiar para todos de forma puntual, aunque solo sea una vez 1 hora.

Mujerhoy ¿Cuáles son los beneficios para los niños?

María Velasco Mejorar su calidad de vida en todos sus aspectos posibles, socialización, inicio de una pseudo-etapa escolar donde no se siguen las normas del hogar, sino las del centro, Aaumentar los conocimientos de auto-cuidado y el propio auto-cuidado, así como la autoestima y juego y ocio. Realizamos Educación para la Salud diaria y anual, a través de una programación en conceptos de salud que son importantes que conozcan, tanto de su propia patología como de otras con las que conviven y cómo afectan las estaciones de año a nuestro cuerpo. Este centro también va dirigido a los padres, por lo que a ellos le aportamos mejorar su calidad de vida familiar e individual, aumentar los conocimientos y la autonomía familiar y resolución de dudas personalizadas o en grupos de puesta en común

Mujerhoy ¿Cuál es tu sueño con este proyecto?

María Velasco Llegar muy lejos, tanto en distancia como en atención. Como malagueña que soy, he empezado por mi casa, pero toda España esta con estas mismas necesidades, por lo que ojalá pronto, estemos por todos lados ayudando a mejorar la calidad de vida de todo aquel que lo necesite. En atención: porque como inicio que es, no podemos abarcar todo pero, sería estupendo ir añadiendo profesionales al centro para realizar una atención 100% completa, como pueden ser: psicólogos, fisioterapeutas, logopedas, etc.

Mujerhoy Los cuidados son muy específicos, ¿resulta una opción cara? ¿Tenéis algún tipo de beca o ayuda institucional para familias desfavorecidas?

María Velasco Realmente no es una opción clara, bien toda atención sanitaria supone un coste. Por hacer una comparativa: en un centro de educación infantil hay una media de 15-20 niños por cada Técnico de Educación Infantil, en nuestro centro es un ratio de 10 niños (independientemente de la edad) por cada Enfermera y Técnico, por lo que somos más ojos para cuidar y valorar a menos niños. ¿Beca? ¡Ojalá! Es un camino que estamos iniciando para que, por ejemplo en Andalucía, nos conozca la Junta de Andalucía y podamos concertarnos. Como tal, la Junta da una ayuda económica (según la dependencia que se valore) que puede ser repercutida en centros privados. Este es el primer camino al que nos acogemos. Pero vamos a luchar por obtener la mayor cantidad de ayudas posibles tanto a entidades públicas como privadas. Se trata de ayudar a las familias, no a ponerlas en una situación peor.

Mujerhoy ¿Tenéis algún tipo de acuerdo con organizaciones o asociaciones de enfermos?

María Velasco Estamos en colaboración desde el principio tanto con la Asociación de diabéticos de Málaga (ADIMA) como de la Asociación FEDER (Asociación Española de Enfermedades Raras), y esperamos que cuando se nos vaya conociendo, muchas más quieran colaborar.

Un proyecto que es además una esperanza para muchas familias que no encuentran un lugar en el que puedan atender a sus hijos como se merecen.

