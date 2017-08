Padres vs. profesores: ¿quién debe elegir la empresa del comedor?

10 ago 2017 elena de los ríos

El interesantísimo debate sale a colación a resultas de un serio conflicto en el colegio público Pare Catalá de Valencia, donde la dirección del centro ha cambiado la empresa que sirve el catering del comedor escolar sin obtener el permiso de los padres. En la votación del Consejo Escolar, la dirección y los profesores votaron contra los padres, y desempató el voto de calidad de la directora. De esta forma, el colegio tomó una decisión legal pero cuestionable, ya que se colocó enfrente de absolutamente todos los padres.

El asunto no es una minucia. Las familias estaban muy contentas con la empresa que daba de comer a sus hijos, Cuinatur, especializada en cocina tradicional mediterránea con productos de temporada, de proximidad y en parte ecológicos. Este catering de Castellón ha ganado varios premios y es un modelo en calidad, en implicación con la educación alimentaria de los pequeños y muy comprometida con la sostenibilidad: prácticamente todos sus proveedores son valencianos.

La empresa sustituta, Intur, no solo ofrece peor calidad y productos no ecológicos, sino que no informa de sus proveedores, es más cara y pertenece a un grupo empresarial que está imputado en el caso Gürtel. ¿Cómo justificar la decisión de la dirección de cambiar de empresa? Parece difícil y, en todo caso, pone sobre la mesa una cuestión prioritaria que quizá tendría que ser revisada en la normativa del funcionamiento de los consejos escolares: ¿por qué no tienen los padres la última palabra sobre la alimentación de sus hijos?