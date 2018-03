22 mar 2018

Todas las mujeres con hijos a término han ido al menos una vez a monitores. Así dicho no parece nada muy especial y nos puede llevar a imaginar una sala repleta de pantallas o ‘monitores’. Sin embargo, el nombre es descriptivo, pero tiene más que ver con la monitorización entendida como seguimiento del embarazo. Si estas embarazada y es la primera vez que escuchas esta expresión, te contamos qué significa.

Durante las últimas semanas del embarazo, normalmente a partir de la 38, se realiza la monitorización del bebé cuyo objetivo es evaluar el bienestar fetal al aproximarse la fecha probable de parto.

Para la prueba se utiliza un cardiotocografo que hace una monitorización fetal externa controlando el latido cardíaco fetal y el estado de las contracciones de la matriz. Si la respuesta de la frecuencia cardíaca a los movimientos es buena la prueba terminará en unos 20 minutos. Durante ese tiempo estarás sentada o reclinada en un sillón o camilla con unos sensores en el abdomen sujetos por correas. La prueba no es en absoluto invasiva ni produce ningún tipo de dolor o incomodidad más allá del tiempo que hay que esperar.

Un tiempo que se alarga si el bebé no se mueve. Algo que normalmente responde a un trance de sueño fetal normal, lo que no debe preocupar a la madre gestante. Dado que si no se produce este movimiento no se puede valorar la prueba adecuadamente, lo habitual es que la matrona intente estimular al feto con movimientos en tu abdomen. También pueden darte algo dulce para beber, como un zumo, para comprobar si la ausencia de movimientos de debe a un bajo nivel glucémico en la madre.

Así pues, en monitores se captan y registran los latidos del bebé y las contracciones. Una información que se graba en una banda de papel que los profesionales médicos utilizan para leer que todo marcha como debe ser. Además, a veces la máquina incorpora un botón para que la madre lo pulse cada vez que note una patada o un movimiento del bebé para que también quede registrado.

Los resultados medios de bienestar fetal oscilan entre los 120 y los 160 latidos por minuto con una aparición de unos cinco movimientos del bebé o más en la media hora que suele durar la monitorización. Los movimientos también se aprecian por el aumento momentáneo de la frecuencia cardiaca.

Así pues, la monitorización comprueba los adecuados funcionamiento placentario y oxigenación fetal. Si la consulta la realiza un ginecólogo, también puede aprovechar para hacer una ecografía y un examen de la madurez del cuello uterino para conocer el borramiento del cuello del útero.

