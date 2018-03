29 mar 2018

Hablar dormido es algo común. De hecho, el 50 por ciento de los niños lo hacen y en torno al cinco por ciento de los adultos también. A veces tiene un componente hereditario y en la mayoría de los casos no está relacionado con ningún tipo de trastorno. En el caso de los niños, los casos de somniloquía no son cuestiones de alarma y sólo hay que estudiarlos en caso de que afecte en gran medida a la vida del niño.

Hablar o emitir sonidos durante el sueño es una situación muy frecuente en la infancia en especial cuando el niño tiene grandes cambios en su vida como al comenzar el colegio o la guardería. Puede que escuches a tu hijo con sonidos incomprensibles o frases completas que, habitualmente, no tienen sentido.

Puede producirse tanto durante el sueño profundo NOREM como durante el sueño superficial, conocido como REM. Los niños no son conscientes de que están hablando y lo que dicen no discierne entre lo real o lo irreal. Además, el niño no recuerda al día siguiente lo sucedido, por lo que resulta completamente inofensivo.

Ante estos episodios no es necesario hacer nada, basta con comprobar que el niño se encuentra bien. Si las palabras van acompañadas de golpes o movimientos bruscos, basta con asegurarnos de que el pequeño no se hace daño. En lo demás, si son esporádicos, no hay que darles mayor importancia ya que forman parte del crecimiento y es inofensivo.

La sobre-estimulación, la excitación y el estrés o los nervios pueden desencadenar estos episodios. De ahí que si se trata de un fenómeno recurrente o tienen alto contenido dramático o agresivo sea recomendable hablarlo con el pediatra y valorar la situación emocional del niño y de su entorno.

Durante esos periodos de mayor excitación se pueden seguir una serie de pautas en casa que ayuden al niño a relajarse:

Pautas para relajar a tu hijo Evitar las pantallas antes de la hora de dormir. Apagarla al menos una hora antes de dormir. Evitar la violencia en televisión o videojuegos. Practicar técnicas de relajación y respiración. Procurar la vuelta a la calma antes de ir a dormir con un cuento o una conversación relajada. Hablar con tu hijo de sus sentimientos y emociones por si hay algún tipo de miedo o problema escondido tras esas conversaciones nocturnas. Darse un baño relajado antes de dormir.

