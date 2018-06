28 jun 2018

En la semana once de embarazo, la cabeza del bebé sigue siendo desproporcionada. De hecho, es del mismo tamaño que el cuerpo que mide entre cuatro y seis centímetros. Sin embargo, aparece la barbilla y la cabeza comienza a separarse del cuerpo y enderezándose con el alargamiento del cuello. Además, comienza a deglutir con normalidad y los riñones producen orina, algo que es imprescindible para el buen desarrollo del embarazo ya que la orina fetal es parte del líquido amniótico. Los riñones son la fuente más importante de ese líquido que garantía la protección de feto y le ayuda a mantener la temperatura estable.

A partir de esta semana, el feto empieza a producir también glóbulos rojos y poco a poco su piel va teniendo más capas. Bien es cierto que todavía la madre no siente al pequeño aunque a partir la semana número once se forma el diafragma y es posible que comience a tener hipo, algo muy habitual durante la gestación y que no supone ningún problema.

Los cambios en esta semana de embarazo suelen ser escasos, si bien aquellas mujeres bajitas, muy delgadas, con embarazos gemelares o segundo embarazo pueden ya comenzar a notar que les molesta la ropa en la cintura y que comienza a aparecer una incipiente barriga.

Por otro lado, es posible que algunos síntomas típicos del primer trimestre comiencen a remitir, mientras que otros, como los problemas digestivos, se agudicen. El estreñimiento o los ardores pueden aumentar en tanto que las náuseas pueden ir desapareciendo. Las razones, entre otras, son que la mujer va adquiriendo hábitos de vida saludable y mejorando paulatinamente la alimentación en orden de cuidad la salud de su futuro bebé.

El peso de la gestante es normal que aumente ligeramente ya que aumenta el volumen sanguíneo de la madre. Además, el pelo y la piel presentan un aspecto luminoso y muy saludable, si bien es muy necesario adoptar medidas de protección solar de la piel, ya que es mucho más habitual que aparezcan manchas. Se trata del cloasma gravídico y la mejor protección es utilizar protección solar pantalla total y llevar sombrero o gorra, especialmente en verano.

