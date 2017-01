Así han celebrado el Año Nuevo las famosas: sus destinos favoritos para las vacaciones de invierno

2 ene 2017

Estrenamos 2017 y dejamos atrás un 'annus horribilis'. Estrenamos 2017 y nos enfrentamos a 365 días de nuevas oportunidades. Estrenamos 2017, y son muchos los nuevos propósitos que hemos escrito en nuestra lista de 'sueños por cumplir'. Y por eso, para estrenar 2017 como se merece, hemos decidido hacer una de las cosas que más nos gusta: viajar y recorrer el mundo en busca del paraíso, aunque en nuestro caso hoy sea a través de la pantalla del ordenador para descubrir los destinos favoritos de las famosas para dar la bienvenida al año nuevo.

Las famosas que prefieren el sol y la playa

Ni frío, ni lluvia, ni lanzarse a la busca y captura de un buen abrigo para no desmerecer nuestro estudiado look de Nochevieja: son muchas las famosas que se olvidan de las bajas temperaturas y escapan del invierno para recibir el Año Nuevo en bikini, con un vestido ligero, dejándose acariciar por el mar y disfrutando del sol en tumbona con vistas. ¿Los destinos favoritos? Barbados, Tulum, Malibú, Hawaii, St. Barths, Miami Beach o las españolas Islas Canarias.

Gtres Doutzen Kroes en Miami Beach. Gtres Zoe Kravitz y su novio, en South Beach. Gtres Scott Eastwood, en las playas de Sidney. Gtres Madison Beer y su novio, Jack Gilinsky, en Miami Beach. Gtres Jessica Alba en Hawaii. Gtres Ashley Olsen y Richard Sachs, en St. Barths. Gtres Mark Wahlberg y su familia, en Barbados. Gtres Kelly Bensimon en Miami Beach. Izabel Goulart y Kevin Trapp en St. Barths. Gtres Suki Waterhouse, en Barbados.

Sun is shining, the weather is sweet Make you want to move your dancing feet Welcome 2017 .... Una foto publicada por Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) el 1 de Ene de 2017 a la(s) 2:59 PST

Una foto publicada por Sara Sampaio (@sarasampaio) el 30 de Dic de 2016 a la(s) 2:56 PST

Feliz ultimo dia del año!!!! #AsiDaGusto #AlRicoSolecito #CanariasSiempreEsBuenaIdea #NocheVieja2016 #Christmas2016 #GranCanaria Una foto publicada por Paula Echevarria (@pau_eche) el 31 de Dic de 2016 a la(s) 5:17 PST

Os deseo de corazón que os sonría la vida! Gracias por estar ahí! Hacéis que todo merezca la pena, me inspiráis y dais sentido a todo!!! #FelizAñoNuevo #OsQuieroAMorir #GraciasPorExistir️ Una foto publicada por David Bustamante (@davibusta) el 31 de Dic de 2016 a la(s) 9:41 PST

Happy new year everyone x Una foto publicada por David Beckham (@davidbeckham) el 31 de Dic de 2016 a la(s) 10:43 PST

Kisses on New Years Day x VB Una foto publicada por Victoria Beckham (@victoriabeckham) el 31 de Dic de 2016 a la(s) 11:58 PST

Vacaciones en la nieve

Aunque la playa es al opción favorita de muchas famosas, no son pocas las que prefieren una 'blanca Navidad' (y no nos referimos precisamente al polémico anuncio de Netflix y 'Narcos' en Madrid). Las vacaciones en la nieve siempre son una buena opción (aquí, nuestras estaciones favoritas), y si no, que se lo digan a Petra Ecclestone, a Bella Hadid o a nuestra Blanca Suárez.

Petra Ecclestone junto a su hija en la estación suiza de Gstaad. pinit Gtres'

B R E A T H #HappyNewYearChavales @roxy @oakley Una foto publicada por Blanca Suárez (@blanca_suarez) el 1 de Ene de 2017 a la(s) 10:32 PST

No service in the mountains Una foto publicada por Bella Hadid (@bellahadid) el 30 de Dic de 2016 a la(s) 3:15 PST

La ciudad es para ellas

Eso sí, las más urbanitas no renunciaron a ver cómo sus ciudades favoritas se vistieron de gala para recibir al 2017. Y es que París, Londres, Sidney, Madrid o Nueva York sacan lo mejor de sí cuando se trata de estrenar un nuevo año, y Sarah Jessica Parker, Ashley Green, Olivia Palermo o Mariah Carey y su desastrosa actuación en Times Square lo saben bien...

Ashley Green en Sidney. pinit Gtres'

This is what it looks like when 2017 approaches NYC. X, SJ Una foto publicada por SJP (@sarahjessicaparker) el 31 de Dic de 2016 a la(s) 8:40 PST

Sundays Una foto publicada por Johannes Huebl (@johanneshuebl) el 1 de Ene de 2017 a la(s) 12:15 PST