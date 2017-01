Buenafuente es el mejor compañero de vida que se puede tener

10 ene 2017

Silvia Abril juzgará, junto a Rafa Méndez y a Soraya Arnelas, a los participantes de 'Tú sí que sí', el nuevo talent show de LaSexta (estreno, 10 de enero), conducido por Cristina Pedroche. Sobre su nuevo programa, sobre su vida y sobre su trabajo hablamos con motivo de su participación en la iniciativa 'Menús con corazón' (Fundación Española del Corazón y Nueces de California) que propone recetas fáciles para ayudar a establecer hábitos saludables.

Mujerhoy: ¿Cómo afrontas tu etapa en el jurado de 'Tú sí que sí? ¿Cuál es tu relación con tus compañeros y con Cristina Pedroche?

Silvia Abril: Está siendo una experiencia muy positiva. Cuando me llegó la propuesta de mano de Gestmusic, con quien había trabajo en 'Tu cara me suena', me pareció todo un reto valorar el talento ajeno en diferentes disciplinas pero haber contado con Soraya y Rafa Méndez nos ha permitido poner en común las tres disciplinas (canto, danza e interpretación). No puedo avanzaros mucho pero sí os digo que va a haber muchas sorpresas, muchas risas, y mucha ilusión en cada uno de los concursantes que además en algunos casos vienen acompañado de grandes descubrimientos como es el caso de la presentadora, Cristina Pedroche, que nos ha ido enseñando programa tras programa "nuevos talentos". Ahí lo dejo.

Mujerhoy: Vas a protagonizar una nueva ficción de los productores de 'Allí abajo' en la que darás vida a una madre en un entorno laboral hecho a medida de hombres, ¿qué significa para ti llevar el peso de una serie como protagonista?

Silvia Abril: Ante todo estoy muy orgullosa e ilusionada ya que no son muchas las ficciones que suelen tener a mujeres como protagonistas y cuando las hay comparten el protagonismo con algún actor. Si además eres cómica pensar en un protagónico es más que un reto, pero hay grandes actrices en este país que han ido abriendo esa veda (Carmen Machi, Inma Cuesta, María León, Alexandra Jiménez o Carmen Ruiz, entre otras). Estoy muy feliz con esta oportunidad que Antena 3 y Plano a Plano me han ofrecido y estoy deseando comenzar con el rodaje. Y pronto os daré más detalles sobre el proyecto. ¡Prometido!

Mujerhoy: A la hora de "crear" para 'Late Motiv', cómo trabajáis Buenafuente y tú… ¿en casa? ¿En el trabajo? ¿Surgen las ideas de modo espontáneo o las guionizáis?

Silvia Abril: Solemos hablar del trabajo en casa, como cualquier otra pareja. En ocasiones comentamos situaciones del día a día que podrían ser parodiables y que alguna vez ha dado pie a los guionistas a construir gags.

Mujerhoy: ¿Os ha sorprendido alguna de las polémicas recientes en torno a vuestras parodias?

Silvia Abril: Una de las herramientas para llegar a ella es la actualidad así como el uso de ciertas informaciones como vehículo hacia la construcción del personaje. A veces hay demasiada sensibilidad con la parodia y hay que recordar que el fin de ésta es llegar a la comedia, hacer reir. Cuando haciamos Homozapping conseguimos que cada personaje que imitábamos se sintiera orgulloso y percibiera la imitación como una distinción respeto a otros personajes. Es más, como recordareis contábamos con la visita de muchos de ellos teniendo al original y a la imitación.

Mujerhoy: Algunas de las parodias de 'Late motiv' han sido objeto de una cierta polémica...

Silvia Abril: En lo que se refiere a mi colaboración dentro de “Late Motiv” hemos conseguido devolverle al público 'La niña de Shrek' que tanto cariño consigue en cada intervención así como reunir en algunas entrevistas al original y a la imitación con grandes momentos de la mano de Barei o Victoria Abril entre otros. Yo me quedo con ésto por encima de la polémica.

Mujerhoy: ¿Cuál dirías que es el secreto del éxito para tener una relación sentimental sólida?

Silvia Abril: Quererse mucho, bien y disrutar de cada día entre risas. Andreu y Joana son mi energía diaria y Andreu es el mejor compañero de vida que se puede tener.

Mujerhoy: Como embajadora de la campaña de 'Menús con Corazón' qué destacarías de tus recetas cardiosaludables .

Silvia Abril: Ha sido estupendo participar en la iniciativa “Menús con corazón” gracias a la Fundación Española del Corazón de la mano de Nueces de California quienes han creado un recetario donde junto a mi compañera Cristina Castaño y el chef Gonzalo D´Ambrosio hemos propuesto recetas fáciles para ayudar a establecer hábitos de vida saludables.

Mujerhoy: ¿Y qué haces en tu día a día para llevar una vida sana?

Silvia Abril: Compagino 'Molt soroll per no res' (Mucho ruido y pocas nueces) en el Teatro Nacional de Cataluña, la grabación del nuevo talent 'Tu sí que sí', donde participo como jurado, además de la colaboración semanal en 'Late Motiv'. Con todo esto intento llevar una vida sana en la medida en que los ritmos me lo permiten aunque en ocasiones por grabaciones, rodajes o viajes éstos se descontrolen de manera temporal. En casa intentamos comer sano, a través de una alimentación variada que en mi caso compagino con el deporte. Empezar las mañana con un buen entranamiento es la mejor forma de activarme y recargar las pilas para toda la jornada.

Mujerhoy: ¿Qué alimentos no pueden faltar en tu dieta?

Silvia Abril: Si tuviera que elegir las piezas claves en mi alimentación diaria me quedaría con las verduras, la fruta y los frutos secos ya que en mi familia las consumimos a diario. En el caso de los frutos secos, las nueces no sólo son usadas entre horas sino en muchas de las recetas que suelo cocinar (ensaladas o como parte de algún principal o postre).

Mujerhoy: ¿Has estado alguna vez a dieta?

Silvia Abril: ¿Dieta? Por supuesto! Quién no ha hecho alguna! Para mantenserse sano hay que cuidarse y tras algun periodo de excesos hay que volver a estar en forma. En ocasiones por los ritmos que llevamos se hace dificil poder mantener la alimentación que quieres y los rodajes, las grabaciones y los cambios de horarios lo complican.

Mujerhoy: ¿Hay algún alimento prohibido en tu vida bien porque te siente mal o bien porque lo evites para cuidarte y no ganar peso?

Silvia Abril: En mi caso además soy intolerante al gluten pero esto no es ningún problema ya que cada vez somos más los que tenemos dicha intolerancia y las marcas se preocupan de elaborar productos sin gluten y que además estén correctamente diferenciados. Mi intención es comer sano pero sin condicionar el día a día a una dieta estricta. Debe de haber flexibilidad en toda dieta y poder comer de todo siempre sin llegar a los extremos.

'Tú sí que sí', el talent show de laSexta en el que Silvia Abril participa como miembro del jurado constará de una fase de clasificación, semifinales y una gran gala final con las actuaciones más impactantes. Además de las actuaciones de los concursantes en cada una de sus disciplinas, el humor estará siempre presente en el plató. El premio final para el ganador de ‘Tú sí que sí’ será de 30.000 euros