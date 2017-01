Madonna no piensa jubilarse: "Tendréis que matarme

11 ene 2017

Todavía colea su discurso de aceptación del Premio Mujer del Año de la revista “Billboard”, en el que ajustó cuentas con la sexista industria de la música, pero Madonna vuelve a la carga con otro contundente tirón de orejas, esta vez para los que insisten en cuestionar su necesidad de seguir en activo, incluido su ex marido, Guy Ritchie. Su reclamación tiene lugar en la entrevista que Roxane Gay, autora del libro “Mala feminista”, realiza para la edición estadounidense de Harper's Bazaar.

Cuando Gay le pregunta sobre su retiro, Madonna le contesta: “Solía pelearme mucho con mi ex marido por eso mismo. Él solía preguntarme: "¿Pero porqué tienes que meterte en ese lío otra vez? ¿Por qué tienes que grabar otro disco? ¿Por qué tienes que salir de gira? ¿Por qué tienes que hacer otra película?". Y yo le contestaba: "¿Por qué tengo que justificarme a mí misma?. Creo que preguntar esas cosas es muy sexista".

En ese momento, Gay le contesta: “Nadie le pregunta a los hombres que cuándo se retiran...”, y es cuando Madonna saca la fiera que lleva dentro: “¿Le pregunta alguien a Steven Spielberg porqué continúa haciendo cine? ¿Acaso no ha ganado también él suficiente dinero? ¿Acaso no tiene ya suficiente fama? Hubo alguien que se acercó a Pablo Picasso y le dijo: "Vale, tienes 80 años. ¿No estás ya cansado de pintar?". Estoy harta de esa pregunta. Es que no lo entiendo. Pararé de hacer todo lo que hago cuando ya no quiera hacerlo más. Cuando me quede sin ideas. Tendréis que matarme para que pare. ¿Qué os parece eso?”.

También te interesa:

- Al principio fue Madonna

- Madonna se atreve con el twerking en su Carpool Karaoke

- Madonna y Elton John se despiden sentidamente de George Michael