Â¿Con quÃ© tipo de adictas a los selfies te identificas?

Si tienes una cuenta en alguna red social, inevitablemente cuelgas de tanto en tanto algún 'selfie'. ¿Para qué sirven si no las redes sociales? Compartir los momentos más especiales de unas vacaciones, un look acertado o desastroso o un encuentro feliz con alguna amiga bien merece un autoretrato. No se trata de justificarnos: el 'selfie' es ya un producto típico de nuestra cultura hipermoderna. Y no siempre tiene que ver con el pecado que más veces se le achaca: el narcisismo.

Intrigados por el fenómeno, investigadores de la Brigham Young University, localizada en Utah (EE.UU.) han llevado a cabo un estudio acerca de qué es lo que nos lleva a fotografiarnos a nosotros mismos una y otra vez. Las respuestas de 46 participantes han servido para dibujar los tres perfiles de personas o, mejor, los tres tipos de impulso que disparan nuestras ganas de autorretratarnos. Porque puede que tu personalidad encaje siempre con uno de los perfiles, pero puede que sucumbas indistintamente según tu humor a los tres tipos de impulso.

Tipos de adictas: Comunicadoras . Se fotografían para conectar, para iniciar un diálogo con sus seguidores. Lo que les interesa es el feedback, que estemos al otro lado sitiéndonos interpeladas por su retrato, queriéndolo discutir, comentar, celebrar o rebatir. Es lo que hace Leonardo DiCaprio con su Instagram, dedicado casi exclusivamente a causas ambientalistas.

. Se fotografían para conectar, para iniciar un diálogo con sus seguidores. Lo que les interesa es el feedback, que estemos al otro lado sitiéndonos interpeladas por su retrato, queriéndolo discutir, comentar, celebrar o rebatir. Es lo que hace Leonardo DiCaprio con su Instagram, dedicado casi exclusivamente a causas ambientalistas. Autobiográficas . Son las que usan los 'selfies' para documentar los momentos más significativos y memorables. Cuelgan estas fotos para que las vean los demás, pero no buscan respuesta ni iniciar ninguna conversación. Es el caso de Chiara Ferragni, cuyas redes se alimentan de 'selfies' que relatan sus actividades extraordinarias, looks, comidas y viajes.

. Son las que usan los 'selfies' para documentar los momentos más significativos y memorables. Cuelgan estas fotos para que las vean los demás, pero no buscan respuesta ni iniciar ninguna conversación. Es el caso de Chiara Ferragni, cuyas redes se alimentan de 'selfies' que relatan sus actividades extraordinarias, looks, comidas y viajes. Publicistas. Pese a lo que pueda parecer, las fans de los 'selfies' de autobombo no son los más egocéntricos de esta tipología, sino los menos narcisos. Este grupo ama realmente documentar cada instante de su vida y trata de presentarla de la manera más positiva y atractiva. Es el caso de las Kardashians y las Hadid.

