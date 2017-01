10 mujeres que han marcado la vida de Oona Chaplin

21 ene 2017

Geraldine Chaplin. Mi madre

Es la persona que más me sorprende en el mundo. No hay palabras, pero la amo, la admiro, la absorbo. Es mi maestra en todo.

Liz Clegg. Bombera solidaria

Es una bombera rebelde de Somerset (Gran Bretaña), que ha cuidado a cientos de niños refugiados en Calais y ha creado un santuario para mujeres donde más lo necesitan. Nos demuestra lo grande y fuerte que puede ser un corazón.

Frida Kahlo. Artista

¡Mito! En una exposición suya, de niña, me hizo sentir mujer, con toda la fuerza, los colores y los gemidos de la madre tierra. Sus cuadros me sacan lo salvaje, su anarquía me alza el puño, su historia me emborracha con mezcal. La amo.

Mis "esposas"

Tengo a mi alrededor un harén de mujeres extraordinarias, que son mucho más que hermanas, mucho más que amigas... Son los luceros que alumbran mi camino y le dan color. No hay nada en el mundo como la verdadera amistad entre mujeres.

Ana Forrest. Maestra de yoga

Es la creadora de Forrest Yoga. Llevo cinco años practicando este estilo e hice mi maestría con ella este verano. ¡Es una fiera! Una tigresa salvaje que ha hecho lo que ha querido con su vida, y que ha logrado convertir el dolor en pura fuerza y fuego, ayudando a sanar a mucha gente. Sobre todo, le doy las gracias porque me enseñó a respirar y a sentir el placer y la fuerza de existir en mi cuerpo.

Naomi Klein. Periodista y activista

Es alguien que no se acobarda frente a las verdades incómodas, sino que las mira de frente, de lado y por atrás, y que luego te explica lo que ha visto, claramente y a corazonadas. Desde que leo sus libros, mi vida es menos cómoda, pero soy más entera.

Doris Lessing. Escritora

Sus libros 'Mara & Dann' y la serie de 'Canopus in Argos' son aventuras que me han hecho galopar, me han aclarado la vista y me han proporcionado aliento para luchar.

Hilda Valderrama. Mi abuela

La madre de mi padre, nacida en un pueblo cerca de Chillán, con su cara de mapuche y sin zapatos, fue la primera abogada de Chile, cofundadora de la comisión de derechos humanos en época de la dictadura de Augusto Pinochet y una tremenda abuela. Siempre tenía sus palabras sabias, y te las daba en su medida.

Mercedes Sosa. Cantante

Te eleva con su música, te lleva a la cordillera, dialogando con la luna y el sol, viajando del sufrimiento a la esperanza, por la tierra y por la humanidad. "Soy pan, soy paz, soy más" es la que está sonando ahora... para que adentro nazcan cosas nuevas.

Vírgen María

Acabo de estar en México en el día de la Guadalupe, ¡qué emoción! Ella es figura de bondad, compasión, fuerza y limpieza, la que nos sostiene en nuestra confusión y nos ayuda a ver dónde erramos y cómo enderezar. La que persona, la que ama. La Madre. Y tenemos que cuidarla y aprender de ella.

