Estoy en el limbo entre ser una niña y convertirme en una mujer

21 ene 2017 ixone díaz landaluce

No había cumplido dos años cuando rodó su primera escena en el cine junto a Sean Penn. Solo recuerda que se revolcó en la hierba y jugó en los columpios de un parque. Elle Fanning había acompañado a su hermana mayor, Dakota, al rodaje de 'Yo soy Sam' y terminó interpretando a su versión “más joven”. Y así, por pura casualidad, fue como debutó en Hollywood. Era obvio que las hermanas Fanning tenían algo especial. Con cinco años, Elle empezó a encadenar pequeños papeles en cintas como 'Una mujer difícil', 'Babel' o 'El curioso caso de Benjamin Button'... Hasta que en 2010, 'Somewhere' (dirigida por Sofía Copolla), en la que interpretaba a la hija de un famoso actor de Hollywood, dejó claro que tenía madera de estrella.

Pero entre rodaje y rodaje, Elle Fanning siempre se ha empeñado en ser una niña normal: colegio por las mañanas, ballet por las tardes. La interpretación era casi como una extraescolar más. Ahora que ha cumplido 18 años, las cosas están cambiando y, sin embargo, ella parece intacta. Sentada en una suite de un hotel de Los Ángeles, sin una gota de maquillaje, la melena suelta y un vestido oversize de llamativos corazones, Fanning aparenta exactamente los años que tiene: actúa y habla como una chica de su edad, al contrario que muchas actrices de su quinta empeñadas en parecer mayores, más sofisticadas y hasta más elocuentes de lo que les toca. Fanning es dulce, risueña y tiene un punto naif que ni siquiera se preocupa por ocultar…

d. r. En 'El curiosis caso de Benjamin Buttom (2008). d. r. Modelo de 'Neon Demon (2016). d. r. En 'Maléfica' (2014). d. r. En 'Babel' (2006).

Mujerhoy En 'Vivir de noche' interpreta a la modélica hija del sheriff, que se va al Hollywood de los años 30 para convertirse en una estrella, pero acaba enganchada a la heroína y convertida en predicadora. Vaya papel más intenso, ¿no?

Elle Fanning Sí, es uno de los personajes más difíciles que he interpretado nunca, pero es muy emocionante porque ya no soy solo la niña. Es mi primer papel de mujer joven, mi primer personaje maduro. Loretta está llena de contradicciones, bloqueada en una especie de limbo entre el bien y el mal, entre ser una niña y una mujer…

MH ¿Se identifica con ese sentimiento?

EF Sí. Acabo de cumplir 18 y siento que yo también estoy en ese limbo. Es una etapa emocionante, pero extraña. No eres un adulto, pero empiezan a tratarte como tal...

MH ¿Cómo fue trabajar con Ben Affleck?

EF Es una ventaja que el director también sea actor, porque conoce el lenguaje… Aunque también sientes cierta presión al rodar una escena con el director. Pero Ben me hizo sentir muy segura. Ni si quiera ensayamos. Me dijo: “Simplemente hazlo y a ver qué pasa”.

MH Hablando de “vivir de noche” [el título de su película]. ¿Es usted muy nocturna?

EF Mucho. Me cuesta mucho irme a la cama, me quedo despierta hasta tarde. De alguna manera, me siento más segura de noche, más cómoda. La noche es más interesante.

MH ¿Y todavía se aprende los guiones en la bañera?

EF ¡Sí! [Risas] Lo sigo haciendo. Y no sé muy bien por qué.

MH Ir al colegio era lo único que la convertía en una adolescente normal y corriente. ¿Lo echa de menos?

EF A veces sí, pero también estoy contenta de haber terminado. Mis amigos están experimentando la misma sensación, estamos todos en plena transición. Al menos, he podido vivir la experiencia de ir a un instituto normal.

MH Aún no se ha independizado, ¿todavía tiene que vivir bajo las normas de sus padres?

EF [Risas] Supongo que ahora tengo un poquito más de libertad, pero sí, sigo viviendo con ellos y sigo respetando sus reglas, claro.

MH Tenía año y medio cuando debutó en el cine. ¿Eligió esta profesión o la heredó por vía sanguínea?

EF Mis padres eran deportistas y mi hermana y yo tendríamos que haber jugado al tenis. ¡Deberíamos haber sido Venus y Serena Williams! [Risas]. Pero no lo hicimos. Mi familia no sabía nada del mundo del cine y, cuando mi hermana empezó a actuar, yo quise probar por pura diversión. Mi madre nos dijo: “Vale, pero si en algún momento queréis dejarlo, solo tenéis que decirlo”.

MH ¿Eran de las que organizaban pequeñas obras de teatro en casa?

EF Sí, nos encantaba disfrazarnos y yo siempre estaba bailando… Preparábamos escenografías y actuábamos. Mi madre se dio cuenta enseguida de que esto era lo que queríamos hacer.

MH ¿Su hermana le ha ayudado a digerir la experiencia?

EF Claro. Es genial porque ella sabe cómo es este trabajo, conoce los rodajes, podemos hablar de muchas cosas. Tenemos una gran conexión y nos entendemos muy bien. Admiro muchísimo a Dakota.

MH Ahora, ella está estudiando en la universidad. ¿Seguirá sus pasos?

EF No lo sé… En un futuro, me gustaría dirigir. Por eso, quizá sería útil estudiar fotografía, aunque también me encantaría aprender a escribir.

MH Pues vaya escuela ha tenido... ¿Qué ha aprendido de los directores con los que ha trabajado?

EF Ojalá hubiera sido más organizada y hubiese escrito un pequeño diario sobre mis experiencias en los rodajes… Cada director es diferente: Cameron Crowe siempre pone música en los rodajes; Ben Affleck creó un ambiente estupendo, podías hablar con él siempre…

MH ¿Y Sofia Coppola? ¿Siguen estando unidas?

EF Sí, tenía 11 años cuando rodé 'Somewhere' con ella y desde entonces siempre hemos estado en contacto por correo electrónico o mensajes. Sofia siempre está presente en mi vida. Es elegante, educada, dulce… Es casi como una hermana mayor para mí. Ahora voy a rodar con ella un remake de 'El seductor', con Nicole Kidman, Kirsten Dunst y Collin Farell.

MH En Hollywood se crece más rápido?

EF No siento que haya crecido más rápido que mis amigos. Al principio, estudiaba en casa con mi abuela, pero con nueve años empecé a ir al colegio. Por eso, ninguno de mis amigos son actores y siempre he sentido que tenía una vida totalmente normal. He ido a los bailes del colegio y he tenido la experiencia completa. Pero es cierto que en Hollywood, cuando eres un niño, siempre estás rodeado de adultos. Aprendes a hablar con ellos de tú a tú, pero eso no es necesariamente malo.

MH ¿A quién acude cuando tiene que tomar una decisión importante?

EF A mi madre. Y también a mi abuela, que vive con nosotros y que antes solía viajar conmigo a los rodajes. Cuando elijo un papel también quiero que les guste a ellos. Su opinión es muy importante para mí.

MH ¿Y dónde encuentra la tranquilidad cuando necesita parar y respirar?

EF Viajo mucho, así que estar en casa, en mi habitación desde que tenía siete años, me resulta muy reconfortante. Siento que siempre hay un sitio al que puedo volver y en el que me siento segura. No puedes estar siempre flotando, necesitas algo que te mantenga con los pies en la tierra.

MH Todavía mangonea a su familia sobre lo que tienen que ponerse?

EF [Risas] ¡Me piden ayuda! Me preguntan: “¿Debería ponerme estos zapatos con esta ropa?”. Así que yo les aconsejo. Mi propio estilo está evolucionando... Siempre trato de probar cosas nuevas, ropa de diferentes épocas, algunas tendencias modernas… Me divierte mucho experimentar con la ropa.

MH Como buena millennial, tiene una cuenta en Instagram. ¿No le preocupa la sobreexposición pública?

EF No tengo Twitter ni Facebook y durante mucho tiempo mi Instagram fue privado, pero decidí abrirlo. Me gusta la fotografía y me parecía divertido. Además, todos mis amigos están ahí. Nos guste o no, las redes sociales se han convertido en una parte importante del mundo. Como todo, tiene cosas buenas y malas, es cuestión de saber manejarlo.

MH ¿Le preocupa ser un buen ejemplo para las niñas y las adolescentes?

EF Sí... Nunca quieres hacer algo de lo que tu madre se avergonzaría si te viera. Tengo una prima de 12 años y me gustaría ser un buen ejemplo para ella. Yo admiro a mucha gente, pero me cuesta darme cuenta de que alguien me puede observar a mí de esa manera.

MH ¿Y a quién admira usted?

EF A mi hermana… Pero también a Cate Blanchett o a Nicole Kidman.

MH Y a Marilyn Monroe, su gran ídolo. ¿Por qué le fascina tanto?

EF Era muy trágica. Cuando miras una de sus fotografías, sabes perfectamente si estaba teniendo un buen día o un mal día. Nunca finge. Y eso me encanta. Tenía emociones muy auténticas, eso es lo que me fascina de ella.

MH ¿Dónde se ve dentro de 10 años? Cuando cumpla 30, por ejemplo.

EF ¿30? ¡Aaaah! [Risas].

MH Le parecerá una vida, pero pasa rápido, se lo aseguro…

EF Me gustaría haber dirigido, haber hecho algo loco, creativo y divertido… Quizá esté casada. Probablemente. Y definitivamente quiero tener hijos. Pero… ¡No estoy pensando en eso ahora!