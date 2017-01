Los ganadores de Sundance: las películas 'indies' que vienen

30 ene 2017

Compartir en google plus

Este año la nieve ha sido la gran ganadora del Festival de Sundance, un enemigo difícilmente combatible para los actores y técnicos que se reúnen en Utah cada enero con la esperanza de vender sus películas. Pero aunque los equipos tuvieron mucha, muchísima dificultad para moverse, lo cierto es que el mercado de cine que es Sundance fue mejor que nunca. Cuentan los cronistas que los precios de las películas no hacen más que subir, con tanto canal de televisión interesado en comprar los mejores productos-nichos.

Los premios que concede el nutrido jurado de Sundance, 16 personas entre las que estaban Gael García Bernal y Peter Dinklage, dan pistas sobre las películas independientes que triunfarán en los próximos meses. Una comedia de Netflix, 'I Don't Feel at Home in This World Anymore', protagonizada por Melanie Lynskey y Elijah Wood, obtuvo el primer premio del jurado estadounidense. Sigue la aventura de una mujer y su vecino que persiguen a unos cacos que entran en la casa de ella. El mejor documental para este jurado fue 'Dina', una historia de amor entre una extravagante mujer y un empleado de supermercado.

La película que obtuvo el principal galardón del jurado internacional fue 'The Nile Hilton Incident', sobre la investigación del asesinato de una cantante en los prolegómenos de la revolución de 2011 en El Cairo. Y el documental que este jurado destacó como el mejor del certamen fue 'Last Men in Aleppo', la crónica de la labor humanitaria que un grupo de hombres que resistieron el asedio a la ciudad siria de Aleppo durante cinco años realizaron durante ese tiempo.