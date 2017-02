Alonso Caparrós sale de la casa de GH Vip

3 feb 2017

Estaba casi cantado que la audiencia sacaría por fin a un errático Alonso Caparrós de la casa de Gran Hermano Vip, aunque se vio que Inma Soriano no tiene tampoco demasiado apoyo del exterior: ¿Será cierta la teoría de Alonso que acusa a "los jóvenes" de la casa de confabularse, consciente o inconscientemente, contra los mayores? Sea como fuere, ya estamos viendo cómo los lazos de amistad se estrechan en el jacuzzi entre Marco, Allison, Elettra, Daniela, Sergio y Aless Gibaja.

Sin embargo, el momento más sorprendente del programa no fue ni la salida de Alonso, ni la reacción de Ivonne Reyes al resucitado lío de la paternidad de su hijo (casi nula), ni la reacción de la novia de Marco a su familiaridad creciente con Allison. Lo mejor de largo fue la prueba que "el sargento (Kiko) Matamoros", dentro de su programa de instrucción militar, hizo pasar a los concursantes, y más en concreto la actuación de Aída. Llegó detrás de Yvonne a la meta del circuito embarrado preparado por Matamoros y se echó a llorar desconsoladamente, como una niña, porque "quería ganar". "Creo que es lo mejor que has hecho desde que ha llegado el sargento", la consoló Matamoros.

Pese a la felicidad momentánea de haber superado todas la prueba de la pista americana de manera digna, pronto los nubarrones de las nominaciones turbaron el ánimo de los concursantes. Quedaron marcados para una posible salida el jueves que viene Aída, Daniela, Inma y Alejandro. La ex chica Hermida tiene todas las de perder: no terminan de creérsela y no está llamada a meterse en el jacuzzi.