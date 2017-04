Reafirmación a gritos

De pronto tu hijo, que siempre ha utilizado un tono de voz normal, ha perdido el control de su propio volumen. Comienza a hablar a voces. Lo peor es que no se da cuenta de que lo hace. Le dices que está gritando y lo niega. Comienzas a preocuparte. ¿Y si se trata de un problema de sordera? ¿Voy pidiendo hora a algún especialista?

Un día, tu hijo invita a casa a tres amigos y llega la revelación: todos hablan a voces, como si el mal fuera contagioso, o una epidemia. Charlan acerca de asuntos íntimos a un volumen inconcebible. Como si estuvieran pregonando cualquier mercancía en mitad de una plaza.

Cuando chilla, todo el mundo repara en su presencia. Se le pasará", me dicen.

Antes de pedir hora para acudir a la consulta del otorrino "estuve a punto, lo confieso" le expones el asunto a varias amigas. Gente sabia, sensata, con experiencia probada en adolescentes. Una de ellas, profesora con muchos años de experiencia, te dice: "Ah, no pasa nada, es de lo más normal. Los adolescentes necesitan reafirmarse. Como aún no pueden hacerlo de ninguna otra manera, porque no poseen otras habilidades, chillan. Así todo el mundo repara en su presencia, aunque no quiera. No te preocupes, se le pasará".

Nunca se me hubiera ocurrido. Investigo un poco el asunto. Lo contrario al problema de las voces son esas personas que hablan susurrando, a menudo tapándose la boca con una mano, de modo que nadie les entiende. Es un síntoma de baja autoestima, que alarma y debe tratarse. A quienes lo presentan, los psicólogos les ponen a gritar. Frente al espejo, frente a otra persona, en mitad de una habitación.

Porque gritar desinhibe, libera, descarga tensiones, ayuda a ganar seguridad, reafirma la autoestima. Pruébenlo. A veces las madres (y los padres) también necesitamos reafirmarnos.

Búsquedas

¿Cuáles son las tres búsquedas más comunes en el buscador Google sobre adolescentes? Agárrense: "Adolescentes rebeldes", "Adolescentes embarazadas" o "Adolescentes gays".

¿Me sorprendo? No. Pero me habría gustado que una de las cosas más buscada fuera, por ejemplo, "Adolescentes con talento" o "Adolescentes encantadores". Qué le vamos a hacer.