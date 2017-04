La serie del año se estrena el 26 de abril: El cuento de la criada

25 abr 2017

Pocas veces se produce tanta expectación: llevamos meses devanándonos los sesos sobre cómo será 'El cuento de la criada', la serie que traslada a la televisión el clásico de Margaret Atwood publicado en 1985. La novela, un clásico de la literatura feminista y de las distopías de la ciencia ficción, retrata una sociedad en la que las mujeres juegan exclusivamente un papel reproductivo y sexual. El libro se ha convertido en uno de los más citados desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de EEUU: su visión de lo femenino no está tan lejos de lo que denuncia Atwood en su novela.

'El cuento de la criada' se sitúa en lo que fue Estados Unidos y que ahora se llama República de Gilead: un país que ha vivido una guerra nuclear que ha condenado a la mayoría de las mujeres a la infertilidad. Las pocas que pueden ser madres son convertidas en criadas, una casta identificada por su vestido rojo y toca blanca. Las criadas, encargadas únicamente de hacer la compra y procrear, se asignan a un propietario masculino para garantizar su descendencia. No tienen nombre, no tienen conciencia individual y no tienen derechos sobre sus bebés a los que ni siquiera crían. Son, simplemente, gestadoras. Vientres de alquiler obligatorio.

Conocemos el funcionamiento de esta pavorosa sociedad puritana, estricta, rígidamente jerarquizada y militarizada a través de Offred, la criada interpretada por Elisabeth Moss, la inolvidable Peggy Olsen de 'Mad Men'. Offred viene de 'Of Fred', 'Propiedad de Fred', y a través de ella viviremos el horror del sometimiento que sufren las mujeres que se ven convertidas en meros objetos, en medios instrumentales, pero también la posibilidad de subversión que puede existir allí donde solo parece haber desesperanza y opresión. Los tres primeros episodios de 'El cuento de la criada', el miércoles 26 de abril en HBO.

