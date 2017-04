Las azafatas decorativas tienen los días contados en el deporte

28 abr 2017

Compartir en google plus

No para de crecer el cuestionamiento sobre el papel que las azafatas cumplen en distintos eventos deportivos. El debate sobre su vestuario y función supone un pequeño pasito más en la tarea de terminar con este micromachismo, ese que hace que nos parezca de lo más normal utilizar a mujeres jóvenes como reclamo erótico. Lo cierto es que no hace falta llevar un atuendo mínimo para acompañar a los campeones de una zona a otra ni el espectáculo deportivo necesita personas que simplemente ocupen un espacio para adornar. ¿Por qué no ocupamos a esas jóvenes sobradamente preparadas en tareas realmente útiles?

El debate comenzó a propósito de las azafatas del ciclismo, esas que premian al campeón de turno con un beso y un trofeo. En enero, la prueba australiana del tour mundial Down Under prescindió de ellas: fueron jóvenes promesas del ciclismo los que entregaron los premios. También lo hizo la primera prueba del calendario nacional: la Challenge de Mallorca. La Vuelta Ciclista al País Vasco y la Volta a Catalunya también las suprimió del podio.

El ciclista Mikel Landa, tercero del Giro 2015, declaró en El Correo que "es la línea por la que debemos ir. Las azafatas en los podios sobran. Es tratarlas como objetos, las infravaloramos. Aquí es una costumbre arraigada y nadie se atreve a dar el paso, pero hay que admitir que poner ahí arriba a mujeres elegidas por ser guapas y tener buen cuerpo no es la mejor imagen que se puede dar de ellas".

Ahora, es el motociclismo el que comienza a plantearse si necesita contar con decenas de mujeres jóvenes vestidas mínimamente para "ambientar" los 'paddocks'. En Jerez, el ayuntamiento ha pedido a Dorna, la empresa organizadora, que reconsidere reclutar a chicas "de 19 años y 1,75 de altura" como reclamo para los hombres y adorno del espacio.

Las azafatas, por su parte, se quejan de quedarse sin una salida profesional. Sin embargo, no se trata tanto de eso como de liberar su función de restricciones en el vestir (la hipersexualización es norma obligada) y de género. ¿Por qué no hay hombres llevando los paraguas en los circuitos?