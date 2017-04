¿Es Pablo Motos machista? “Las chicas del cable” opinan

28 abr 2017

Ante la avalancha de comentarios, quejas y opiniones al respecto de la entrevista que Pablo Motos realizó a las actrices de “Las chicas del cable”, estas se han pronunciado. Bueno, no todas. Ana Polvorosa y Ana Fernández han preferido reservarse su opinión en un caso que, aunque exagerado en el eco infinito de las redes sociales, llueve sobre mojado. En realidad, el sexismo en las entrevistas de Motos es recurrente y hace tiempo que muchos analista de televisión dan cuenta de él en sus espacios.

La más tibia al respecto de las acusaciones de machismo ha sido Blanca Suárez, quien ha puesto el foco en una cuestión muy cierta: la vigilancia al respecto de las manifestaciones machistas en los programas de televisión, sobre todo en los destinados a toda la familia, es enorme. "El Hormiguero es un programa maravilloso al que vamos a pasarlo bien, para que el espectador se entretenga con nosotros. Hay otras plataformas para dar una entrevista integra de este proyecto, mucho más en serio", ha opinado la actriz."Creo que hay un exceso de sensibilidad en nuestra sociedad que no entiendo. Parece que hay que tener muchísimo cuidado de cómo se habla y todo se puede sacar de contexto".

Nadia de Santiago, sin embargo, ha calificado las preguntas de Motos como “desafortunadas” y ha expresado su deseo de que el presentador hubiera preguntado “mil cosas más”. Maggie Civantos se ha extendido más: "Estoy acostumbrada a que me pasen estas cosas: como mujer no me pareció nada extraterrestre. Eso mismo lo vivo cuatro veces en el día y me tengo que pelear contra los tópicos. Me parece muy hipócrita que se incendien las redes, porque lo que ha pasado es el día a día de una mujer". Refiriéndose concretamente a Pablo Motos, Civantos se reafirmó en que su comportamiento no es nada raro: “Se le está criticando cosas que yo me cansó de escuchar diariamente. Ni le defiendo ni no le defiendo, pero me parece desorbitado lo que está ocurriendo".