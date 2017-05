5 may 2017

Los que anoche vimos Supervivientes pasamos por uno de los peores momentos que puede vivir un espectador: asistir a lo que durante cinco segundos parecía el colapso total de un concursante en directo. Se trataba de Eliad Cohen, el modelo israelí que llevó su prueba de apnea hasta más allá de la sensatez: al salir a superficie como ganador, perdió la consciencia ante los ojos de millones de espectadores. El vídeo que recorre las redes, cuidado que impresiona, da fe de que el momento era para tomárselo en serio. Sin embargo, Telecinco no dejó de transmitir en todo momento el dramático momento. El espectáculo debe continuar.

Al salir, vimos cómo las pupilas de Eliad empezaban a girar hasta dejar los ojos en blanco y volvía a hundirse en el agua. Lara Álvarez contemplaba toda la escena desde su plataforma, absolutamente paralizada por las circunstancias. Ninguno de los concursantes reaccionó excepto José Luis, que se tiró sobre el israelí para sacarlo a la superficie y le dio un masaje pulmonar para ayudarle a volver a respirar. Toda esta escena sucedía ante los ojos de una presentadora inmóvil, muda y abandonada a su suerte con una situación que se le iba de las manos.

Sin embargo, lo peor estaba por venir. El programa no cortó en ningún momento la emisión de las imágenes y Eliad se vio obligado como pudo a continuar con la absurda ceremonia de coronación del ganador. Lara Álvarez estaba tan aterrada por todo, que prefirió que el pobre Eliad no se levantara de la plataforma. Por poco sufre un ataque de nervios cuando Jorge Javier Vázquez, desde plató y totalmente desconectado de la gravedad del momento, afirmó: "Concursantes tan luchadores como Eliad dan sentido a las pruebas del programa". Lara Álvarez solo pudo musitar: "Cuidado, a ver hasta qué punto...".

Absolutamente absorto en el dramatismo y la espectacularidad de todo lo vivido durante el programa de anoche, Jorge Javier Vázquez no cabía en sí de gozo. En ningún momento mostró preocupación por Eliad ni trató el tema con su defensor en plató, no se sabe si por psicopatía personal o por indicaciones de la dirección, acaso interesada en que no se echara leña al fuego de un incidente preocupante. De hecho, al principio del programa Laura Matamoros fue asistida por un médico presente después de una prueba sin consecuencias. ¿Por qué nadie atendió a Eliad al salir del agua? Nunca lo sabremos. Nos queda la exultante felicidad de Jorge Javier Vázquez: "Estamos viviendo una gala vibrante".