Maria Callas, la voz como máscara

14 may 2017

Maria by Callas (Assouline) no es el primer libro que se publica sobre la mítica cantante de ópera, pero seguramente es el mejor, como sucede con todas las obras que son fruto del amor. En 2013, el joven director de cine Tom Volf descubrió la voz de la prima donna y el flechazo, además de inmediato, resultó inmensamente productivo.

Me gustaría ser Maria, pero ahí está la callas, que me exige que sea digna de ella" Maria Callas

Volf recorrió el planeta buscando documentos y fotografías perdidos y entrevistando a las personas que la habían conocido. Entre ellas están su mejor amiga, Nadia Stancioff, y Georges Prêtre, su director preferido, que rompe en este volumen un silencio de 40 años sobre la diva en un prólogo conmovedor ("¿Recuerdas aquella vez en una gira, en que me quedé tan absorto en tu voz que olvidé seguir dirigiendo? Tuviste que decir mi nombre tres veces para devolverme a la realidad", dice).

Maria by Callas es un detalladísimo recorrido sentimental por la vida de la cantante, desde sus años de formación a cargo de su tiránica madre hasta sus años de declive vocal, en los que llegó a desmayarse de agotamiento sobre el escenario. Sobre todos los textos sobrevuela el conflicto eterno entre la voz de la diva y la de la mujer, entre el icono al que todos creían conocer y la persona a la que nadie se acercaba.

courtesy Donnaruma-Tsirogiannis Collection / Maria Callas Foundation / ArchiviFarabola / Courtesy Sipa Press / All Rights Reserved. Retratos tomados en su casa de Milán en 1957 courtesy Donnaruma-Tsirogiannis Collection / Maria Callas Foundation / ArchiviFarabola / Courtesy Sipa Press / All Rights Reserved. autógrafos tras un concierto en París, en 1973, con Yves Saint Laurent entre el público courtesy Donnaruma-Tsirogiannis Collection / Maria Callas Foundation / ArchiviFarabola / Courtesy Sipa Press / All Rights Reserved. en la Scala de Milán, con Luchino Visconti en 1954

Este tomo, además, es el primer paso de un ambicioso proyecto de homenaje, Maria by Callas: in her own words, que contará con una película (protagonizada por Noomi Rapace, se rumorea), una exposición y una colección de discos que recopilará grabaciones en directo de sus actuaciones.