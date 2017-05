Eurovisión 2017: favoritos, apuestas y datos de la gala

12 may 2017

La 62 edición del Festival de la Canción de Eurovisión se celebra este sábado 13 de mayo en el Centro de Exposiciones de Kiev, capital de Ucrania. Un país, por cierto, que ha vetado la participación de Rusia, debido al conflicto entre ambos países.

En la gran final de Eurovisión, a la que acceden directamente tanto el país anfitrión como los llamados Big Five (Italia, Reino Unido, Francia, Alemania y España) por su mayor aporte económico al evenvto; participan un total de 26 países que son los que han logrado clasificarse en las dos semifinales que ya se han celebrado.

Las apuestas sobre el ganador no cesan. Francesco Gabbani, representante de Italia, es quien actualmente cuenta con más posibilidades para ganar, con un 17%, según los datos recabados por Bing, la plataforma de búsqeuda de Microsoft. Le sigue el representante de Portugal, Salvador Sobral (14,9%) y Kristian Kostov de Bulgaria (10,4%). Más difícil lo tendrá este año Manel Navarro, ya que el representante español cuenta con tan solo el 0,2% de posibilidades, según Bing.

Por su parte Google, basándose en las búsquedas sobre Eurovisión se ha atrevido a prever que Francia será la ganadora, por delante de Italia y Bulgaria. Tampoco en este caso sale bien parada España que, según el buscador, quedaría en el puesto número 18.

Así, las encuestas dan como favoritos a Italia, Portugal, Bulgaria, Suecia y Australia (país invitado este año).

Manel Navarro, eurovisivo español

La elección de Manel Navarro fue objeto de una cierta polémica pues en las redes sociales se manifestaron dudas y sosprechas de favoritismo, pues la gran mayoría del público tenía como favorita a Mireia. Su canción, 'Do it for Your Lover' es en inglés, como el 77% de los temas que se han presentado al concurso. El representante español actuará en el segundo bloque, en el número 16, entre Grecia y Noruega. Israel es el país que abre la gala y Francia, la actuación que pone el broche al certamen.

Los favoritos de Eurovisión 2017

Francesco Gabbani. Italia, 'Occidentali's Karma'. Irreverente y crítica, Italia se ha colado entre los favoritos. Su canción parodia la forma en que se cambian los elementos de la cultura oriental en Occidente. Lo más llamativo, es el mono que le acompaña en la actuación.

Salvador Sobral. Portugal, 'Amar pelos dois'. Compuesta por su hermana Luisa, la canción desborda sensibilidad así como su intérprete, que riene problemas de movilidad y una grave dolencia cardiaca.

Blanche. Bélgica, 'City lights'. Con 17 años Ellie Delvaux ha sorprendido especialmente por su estilo indie, poco habitual en el certamen. El tema está compuesto por ella junto a Pierre Dumoulin. Si bien su participación no está exenta de polémica pues fue acusada de plagio.

Robin Bengtsson. Suecia, 'I Can't Go On'. Con un tema electropop y un tema que derrocha atractivo y encanto en el escenario, se sitúa entre los favoritos pues logra esa intensidad que viene y va que se pide a los temas eurovisivos.

Alma. Francia. 'Requien'. Cantante y compositora, la joven nació en Lyon de 29 años. Tiene además formación como economista y gusta especialmente en las redes sociales por su exótico atractivo. Pese a los sombríos augurios que evoca el título de su tema, Requiem, es una de las canciones más valoradas por los eurofans.

Aunque Manel Navarro, el representante español, no es uno de lso mejor valorados, lo cierto es que en las últimas horas ha logrado recabar un mayor apoyo por parte de los eurofans españoles, que parecen dispuestos a darle su apoyo y su ánimo a través de las redes sociales.

Hagan apuestas. Y el ganador de Eurovisión 2017 es...