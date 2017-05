Camisetas frikis que vas a querer llevar aunque te consideres “normal”

25 may 2017

Cada 25 de mayo se celebra el Día del Orgullo Friki, una jornada en la que los frikis conmemoran el estreno de La Guerra de las Galaxias, icono rey del frikismo. Lo mismo piensas que a ti, que eres "normal", todo esto te la trae al pairo, pero no mientas, porque todos somos frikis de algo: una serie de televisión, una banda de música, una saga de películas, la ciencia o algo que quizá no te atreves ni siquiera a desvelar. Recopilamos en esta galería 10 camisetas la mar de frikis en diferentes ámbitos: tele, fiestas nacionales, juegos de palabras o personajes pop. Avisamos que al menos una de estas camisetas se te va a antojar y, si no, al tiempo.

En Eslang.