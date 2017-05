29 may 2017

"Nos pasamos todo el año deseando que llegue el buen tiempo y, cuando lo hace, nos sentimos más fatigadas que nunca. ¿Os suena? Se llama astenia primaveral y no solo nos hace estar más cansadas, sino que aumenta nuestros niveles de estrés y puede llegar a alterar por completo nuestros biorritmos.

La vida tan ajetreada que llevamos no entiende de estas cosas, así que a veces hay que dejarse ayudar por complementos alimenticios que nos den ese impulso que necesitamos para llegar a todo. Y si a eso le sumamos que, en mi caso, los viajes hacen que muchas semanas duerma cada noche en un lugar distinto, resulta complicado conciliar el sueño y descansar plenamente, por mucho que te levantes después de ocho horas en la cama. Por eso he probado AORA Noche.

AORA son complementos que combinan los últimos avances científicos con componentes de origen natural para ayudar a nuestro organismo a estar más saludable y en forma. Su propio nombre lo indica: AORA viene de 'Ora', una palabra neozelandesa que significa estar vivo… y en Nueva Zelanda saben bien de estas cosas, porque están entre los primeros países dentro del Índice de Felicidad Mundial.

Como sabéis, para mí es muy importante utilizar productos naturales en mi día a día, y AORA lo es. Todas sus fórmulas llevan tras de sí horas y horas de estudios científicos y los ingredientes naturales que incorporan, además de ser libres de gluten, no están modificados genéticamente. Y, por supuesto, hablamos de complementos alimenticios que cumplen con las directrices de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición y de la European Food Safety Authority.

Dentro de los distintos productos de AORA me decidí a probar las cápsulas de AORA Noche para poder descansar mejor. Contienen pasiflora y melatonina, componentes que ayudan al descanso, pero no solo eso: también están formuladas con resveratrol y otros potentes antioxidantes que contribuyen a luchar contra los efectos del estrés en nuestro organismo y neutralizan los radicales libres que nuestro cuerpo genera, con sus correspondientes efectos negativos para la salud.

Solo es necesario tomar la primera cápsula de AORA Noche media hora antes de dormir para notar sus efectos: de una manera muy natural ayuda a conciliar el sueño y a que despiertes con la sensación de que has descansado de verdad.

Los expertos recomiendan combinar AORA Noche con AORA Día, pero de momento os aseguro que con las cápsulas nocturnas he conseguido no solo dormir antes, sin dar vueltas en la cama hasta que llega el sueño –cosa que me sucede con mucha frecuencia con los desfases horarios que provocan los viajes–, sino sobre todo levantarme llena de energía, con las pilas cargadas y lista para hacer de cada día una nueva y maravillosa aventura".