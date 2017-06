Figuras ocultas: la ciencia sí es y sí fue cosa de mujeres

12 jun 2017

Figuras ocultas cuenta la increíble historia nunca antes contada de Katherine Johnson, Dorothy Vaughan y Mary Jackson, brillantes mujeres afroamericanas que trabajaron para la NASA y sirvieron como las mentes detrás del lanzamiento a órbita del astronauta John Glenn, una hazaña extraordinaria que revolucionó la carrera espacial. Este trío de visionarias logró saltar todas las barreras raciales y de género e inspirar a toda una generación.

Está dirigida por Theodore Melfi (St. Vincent) y protagonizada por la nominada al Oscar Taraji P. Henson ('Empire', 'El curioso caso de Benjamin Button', 'Hustle And Flow') como Katherine Johnson, matemática, física y científica especial y una de las mentes más brillantes de su generación. La ganadora del Oscar Octavia Spencer ('La serie Divergente: Leal, Fruitvale Station', 'Criadas y señoras') interpreta a Dorothy Vaughan, que fue profesora antes de de unirse al Centro de Investigación de la NASA en Langley como un "ordenador humano" en los años cuarenta. Después de lograr ser ascendida a un cargo de responsabilidad, se convirtió en la primera supervisora negra de la NASA. Y la cantante, compositora y productora Janelle Monáe (Moonlight), interpreta a Mary Jackson en su debut cinematográfico. Jackson fue una matemática excepcional que se convirtió en la primera ingeniera aeroespacial negra de la NASA. También se la considera como la primera ingeniera negra de todo Estados Unidos. Figuras ocultas está disponible en DVD, Blu-ray y Blu-ray UHD desde el 24 de mayo.

Mujerhoy: Figuras Ocultas cuenta la historia de tres mujeres afroamericanas que fueron los auténticos cerebros de la carrera espacial de la NASA. ¿Conocíais su historia antes empezar a rodar?

Taraji P. Henson No sabíamos nada, y eso es precisamente lo que más me sorprendió. Me enfadé bastante, porque de pequeña me decían que las matemáticas y la ciencia no era para las chicas, así que me di cuenta de que me habían mentido. Esta película se ha convertido en una misión especial para mí, quiero que todas las chicas se den cuenta de su potencial.

Mujerhoy: ¿Qué es lo que más os sorprendió de estas mujeres?

Octavia Spencer: Formaron parte de un equipo que vio mucho más allá que ellas mismas. Se trataba de la seguridad de nuestro país, por eso estaban en la carrera espacial. Gracias a las aportaciones de estas mujeres pudimos llevar a nuestros astronautas al espacio y traerlos de vuelta con éxito.

Mujerhoy: ¿Se te daban bien las matemáticas en el instituto?

Taraji P. Henson: En el instituto no se me daban mal, pero en la universidad hubo un momento en mi vida en el que pensé que no podría ser actriz, así que decidí estudiar ingeniería eléctrica. ¡Pronto me di cuenta de que lo que tenía que hacer es actuar! Supongo que necesitaba perspectiva para saber lo que realmente quería.

Mujerhoy: ¿Qué mujeres os han inspirado más en vuestra vida?

Octavia Spencer: Harriet Tubman. Seamos claros, creo que la libertad nunca es gratis.

Henson: Creo que todas hemos heredado lo que nos han legado nuestras familias. En mi caso son mi madre y mi abuela, aún tengo la suerte de tenerlas conmigo. Ellas me enseñaron cómo ser una mujer. Mi abuela no tiene ni idea de todo lo que me ha enseñado acerca de ser madre y esposa. Aunque nunca me he casado, ¡sé cómo ser una esposa porque mi abuela me lo ha enseñado!

Monae: Podría mencionar a tantas mujeres… cada una de ellas me ha enseñado cosas muy concretas y diferentes. Ya que hablamos de las abuelas, mi abuela trabajaba en el campo en Aberdeen, Mississippi. No tenía nada, pero convirtió su vida en algo. Me influyó muchísimo y me enseñó la importancia de trabajar duro y de no rendirse ante obstáculos como tener orígenes humildes o simplemente ser una mujer en aquella época, que era una gran barrera. Ella nunca permitió que doblegaran sus ideas, y aquí estoy yo, su descendiente, para seguir con su legado.

Mujerhoy: Salta a la vista que las tres tenéis mucha química en pantalla, ¿cómo fue vuestra relación detrás de las cámaras?

Henson: ¡Son todas unas divas! ¡Octavia ganó un Oscar y no hacía más que presumir de ello! Es broma, ¡nos queremos!

Monae: Lo que ves es auténtico. Nos lo pasamos muy bien.