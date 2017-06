Heroínas en serie: Kate Pearson, o la cultura de la terapia

25 jun 2017 jorge carrión

Kate es obesa. Ese rasgo de su persona eclipsa todos los demás. Porque además de obesa es tierna, atenta, generosa, familiar (herencia paterna), eficaz en su trabajo de asistente personal y una excelente cantante (herencia materna); pero todo eso es opacado por su excesiva gordura. La serie nos muestra a Kate en tres momentos de su vida: en el presente (adulta) y en un pasado doble (niña y adolescente), tres fases de un mismo problema, porque mientras sus hermanos son vistos en su complejidad racial, intelectual o artística, ella es reducida al calvario de su sobrepeso. Una carga que su madre acentúa y su padre alivia, cal y arena, yin y yang.

¿Puede ser este realmente el eje que atraviesa y decide tu vida? A juzgar por los programas de telerrealidad que dramatizan procesos de adelgazamiento tutelado, operaciones de reducción de estómago o cirugías de extirpación de kilos de piel, sí. Pero, por suerte, Kate se enamora de Toby, que también está gordo, pero se toma la vida con una ironía y un desparpajo que podrán equilibrar el exceso de drama que hay en la de ella. Obviamente, se conocen en una reunión de gordos anónimos.

'This is us', probablemente la serie más lacrimógena de la historia de la televisión, es también la gran serie actual sobre lo que la socióloga Eva Illouz ha llamado "la cultura de la terapia". Los tres hermanos protagonistas se enfrentan cada día a una insatisfacción paradójica: no carecen de nada en el presente, tuvieron infancias aproximadamente felices, pero no se sienten llenos. Tal vez no hayan superado del todo la muerte del padre en la adolescencia, pero no es esa la raíz del trauma. El trauma se debe a que ya no hay vida sin trauma. El trauma de baja intensidad, el trauma cotidiano: la necesidad constante de ser escuchado, de compartir experiencias, de asistir a cursos, de superar los problemas en compañía, de que te den likes o abrazos.

Es una suerte que la ficción siempre mantenga lazos firmes con la vida real. Kate es encarnada por la actriz y cantante Chrissy Metz, que declaró hace poco: "Soy mucho más que el peso que transporto en mi cuerpo". Espero que pronto Kate también sea mucho más que su compulsión digestiva y sus kilos de carne: que en la segunda temporada se realice como profesional, como persona -tal vez al lado de Toby- y que el exceso de calorías no los separe.

Ha sido la gran sorpresa de la televisión norteamericana comercial reciente. Ha batido récords de audiencia a partir de las emociones exacerbadas de tres hermanos, tanto en sus infancias como en sus vidas adultas. Ellos son Kate (Chrissy Metz), Randall (Sterling K. Brown) y Kevin (Justin Hartley), acompañados en el pasado por sus padres, Jack (Milo Ventimiglia) y Rebecca (Mandy Moore).

*Jorge Carrión es autor de Teleshakespeare (Errata Naturae).

