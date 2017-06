Los 10 mejores destinos para viajar sola

30 jun 2017

Puede que sea uno de los síntomas de la emancipación personal: viajar sola y disfrutar de cada minuto del viaje. Año tras año, aumenta el número de personas que optan por esta opción: en 2015, una encuesta de TripAdvisor señaló que el 17% de los viajeros habían decidido hacerlo en solitario al año siguiente. Sin embargo, no todos los destinos son totalmente idóneos para las viajeras que no hacen turismo acompañadas. No solo se trata de seguridad, sino también de cierto buen rollo, de un ambiente amistoso y cierto atractivo en la experiencia turista.

Airbnb, probablemente uno de los servicios de economía colaborativa que más demanda alcanza en las fechas vacaciones, ha cruzado datos para averiguar en qué lugares reservan preferentemente los viajeros que van solos. Son destinos especialmente atractivos para las viajeras solitarias como Buenos Aires, Toronto u Oslo, ciudades con mucha tradición de acogida de este tipo de turismo. Sin embargo, en estos últimos años han emergido otras capitales y ciudades que han visto cómo las reservas unipersonales han crecido.

Por ejemplo, Cancún, en México, ha experimentado un crecimiento de un 170% en las reservas de viajeros solos que ya no se ajustan al perfil de los estudiantes estadounidenses de fin de curso o de los novios en luna de miel. En segundo lugar, con un aumento de 146%, aparece la ciudad de Ho Chi Minh, en Vietnam, y detrás, Colonia, en Alemania, con un 142%. El resto de los destinos queda, en la lista de Airbnb, de la siguiente manera: