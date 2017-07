Girls on girl: mírate, mírame

15 jul 2017

Cuando las mujeres con habitación propia se dedican a recibir a las amigas, ocurren cosas maravillosas como el libro Girl on Girl. Art and photography in the age of the female gaze (ed. Laurence King), un volumen sobre mujeres fotógrafas que han hecho de otras mujeres su objeto de estudio primordial.

En esta descripción entran artistas como la estadounidense Deanna Templeton, que ha querido reflejar el encanto y la inseguridad de las adolescentes; Mihaela Noroc, que explora las muchas formas de la belleza en distintos países del mundo; Lilia Li-Mi-Yan, que ha fotografiado a las reclusas de la única prisión femenina de Armenia; o Phebe Schmidt y su reflexión visual sobre el consumismo desaforado.

d. r. 'Coral', de Diana Templeton. d. r. Phebe Schmidt. d. r. Yvonne Todd.

"Estas fotos son una herramienta para cambiar nuestra percepción del mundo". Charlotte Jansen, editora de Girl on Girl.

La editora del libro, la crítica de arte Charlotte Jansen, utiliza estas visiones para reflexionar sobre la female gaze (mirada femenina), una reivindicación en alza sobre la destrucción de la mirada patriarcal y la creación de una nueva manera de ver y comprender lo femenino. Y lo hace a través de un total de 40 miradas muy diversas que buscan enfocar de otra manera el cuerpo y el espíritu de la mujer, los tópicos asociados a la mal llamada, y supuestamente uniforme, "fotografía femenina".