Manolo Blahnik, protagonista de su propia película

14 jul 2017 MUJERHOY

"Manolo: The Boy Who Made Shoes for Lizards" ("Manolo: el chaval que hizo zapatos para lagartijas"), el documental dedicado a la vida profesional del zapatero Manolo Blahnik, se estrena el próximo mes de septiembre y ya tenemos tráiler oficial. Dirigido por Michael Roberts, amigo del diseñador, la cinta ofrece un retrato íntimo del personaje a través de la mirada de numerosos personajes populares que han calzado sus creaciones.

En las imágenes de presentación, podemos ver a Naomi Campbell referirse a Blahnik como "el rey de los zapatos". Pero no es la única en participar en el documental. Anna Wintour, editora jefe de Vogue América, también ofrece su testimonio sobre el diseñador que puso su nombre a uno de sus creaciones, que creó especialmente para sus pies, y que la editora calza desde hace más de 20 años.

Rihanna, el diseñador John Galliano, el fotógrafo David Bailey, la modelo Penelope Tree y hasta Candance Bushnell, autora del libro "Sex and the city", que popularizó los "manolos", forman parte de este imprescindible documento audiovisual.

