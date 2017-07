Me encanta descubrir diseñadores con talento

17 jul 2017

Licenciada en Arquitectura y MBA por ISEM Fashion School, comenzó su andadura profesional como product manager en Loewe y, posteriormente, compradora en Carolina Herrera. Su inquietud por el talento emergente, unido al deseo de ofrecer un producto especial y de calidad a quienes huyen de la uniformidad de las tiendas de siempre, le impulsó a crear La Fenestra, una plataforma de nuevos creadores con la que pretende “revolucionar el sector del retail”.

Mujerhoy ¿Cómo surgió la idea de crear La Fenestra

Inés Larrea Durante mi paso por Loewe y CH, empecé a notar, tanto en mi entorno laboral como personal, que la gente estaba empezando a aburrirse de las tiendas de siempre, de ir “uniformado”, de las calidades... Y, al mismo tiempo, por inquietud personal, empecé a interesarme por talentos emergentes que hacían producto increíble y que nadie conocía. Uní una cosa con la otra ¡y surgió La Fenestra!

Mujerhoy ¿Qué vacío detectaste en el mercado?

Inés Larrea No existía ningún e-commerce, especialmente en España, centrado en diseñadores emergentes que no quedaran eclipsados por grandes marcas y que mantuviera sus precios dentro de un rango de lujo pero asequible (que es el sector del mercado que más se prevé que va a crecer en los próximos años).

Mujerhoy ¿De dónde viene el nombre de la compañía?

Inés Larrea Fenestra tiene la doble acepción de ventana/escaparate en latín. Me pareció que podía funcionar con el concepto de escaparate de nuevas marcas. Además, su significado sería comprensible en lenguas cuyo origen es el latín. Y para el resto tiene un toque exótico y divertido.

Mujerhoy Parece que la omnicanalidad es una tendencia del retail on line. Se trasciende lo virtual y se busca lo real para tocar tejidos, probarse... ¿Por qué ha apostado por este modelo de negocio?

Inés Larrea Para empezar, sentía que nadie estaba enfocando la omnicanalidad de forma acertada. Especialmente porque, en cierto rango de precios, las ventas online tienen un peso muy bajo sobre el total y diferentes estudios, además del sentido común, dicen que ante ciertos precios la gente quiere saber que lo que compra es de calidad y le sienta bien. Además, hay ejemplos en EE.UU. con otros productos (ropa de hombre, gafas...) basados en e-commerce + showrooms que están demostrando que el formato funciona.

d. r. Inés Larrea con camisa de Evi Grintela para lafenestra.com. d. r. Inés Larrea con conjunto de Lake Studio para lafenestra.com.

Intento ponerme en la piel del cliente, pensar si el producto vale lo que cuesta, si favorece y si podría encontrar algo parecido en otro lugar”

Mujerhoy ¿Qué te atrae del diseño emergente? ¿Cómo ha sido el proceso de búsqueda de los diseñadores que conforman La Fenestra? ?

Inés Larrea Los diseñadores emergentes arriesgan más, no están tan atados a las necesidades comerciales, por lo que son más innovadores y utilizan tejidos y texturas realmente diferentes, en muchos casos desarrollados por ellos mismos. Y todo ello con un precio imbatible para la calidad que ofrecen. ¡Siento que se merecen que la gente les conozca! Al fin y al cabo, la globalización y nuestros hábitos y responsabilidades hacen que tendamos a lo cómodo y dejemos de conocer opciones tremendamente interesantes. ¡A partir de ahora ya no!

Mujerhoy ¿Cómo conseguiste el apoyo al emprendimiento del gobierno vasco? ¿Qué recursos han puesto a tu disposición para impulsar el negocio?

Inés Larrea En el País Vasco tenemos la suerte de que el gobierno apoya verdaderamente el emprendimiento, con diferentes centros y subvenciones. En mi caso, obtuve una ayuda que me proporcionó un soporte económico a fondo perdido, un espacio en el que trabajar y una tutora de proyecto excepcional, gracias a los cuales el proyecto de La Fenestra se ha convertido en una realidad.

Mujerhoy ¿Qué provocó que una arquitecta decidiera dejar su profesión para lanzarse al mundo de la moda?

Inés Larrea Tenía claro que quería estudiar Arquitectura y, además, con 18 años no veía la moda como una opción profesional. Me lo empecé a plantear cuando me di cuenta de que mientras mis compañeros de clase se empapaban de revistas de arquitectura y diseño, yo estaba suscrita al Vogue USA. Detalles de ese tipo, unido a experiencias profesionales que me permitieron descubrir las entrañas del mundo de la moda, hicieron que decidiera dar el cambio y apostar por lo que realmente quería.

Mujerhoy También el haber vivido en distintos países te ha enriquecido...

Inés Larrea Sí, ¡y lo recomiendo! En 2010 (terminado 3º de carrera) me mudé a Shanghai (China) a hacer prácticas en un estudio australiano con sede allí. El verano siguiente tocó New York, donde se produjo mi primer acercamiento a la moda de forma profesional, pues estuve trabajando en el estudio que diseñaba las tiendas y en aquel momento nuevas oficinas de Oscar de la Renta. En 2012 pasé el verano en Copenhague trabajando en un estudio que únicamente hacía conceptos de tienda para marcas internacionales, a lo que siguieron 6 meses en el departamento de diseño de tiendas de Escada en Munich (Alemania), donde tuve la suerte de rotar por el showroom o el departamento de producto. Tras terminar el proyecto de fin de carrera, volví a España para formarme en gestión de empresas (ISEM).

Hablando de moda Tu pasión por la moda viene desde ... siempre. Para mí es como cuando te gusta un chico, no lo puedes explicar.

... siempre. Para mí es como cuando te gusta un chico, no lo puedes explicar. En cuestión de moda, tu ciudad favorita es: Milán, el color allí es el rey.

Milán, el color allí es el rey. Diseñador internacional y nacional favorito : nacional, Juan Vidal. Internacional, Dries Van Noten, Miuccia Prada o Raf Simons.

: nacional, Juan Vidal. Internacional, Dries Van Noten, Miuccia Prada o Raf Simons. Un vestido que siempre recordarás: Balenciaga es mi diseñador moderno favorito. Tengo varios diseños suyos en mente, desde un baby doll hasta los de pavo real, o especialmente uno con dos grandes franjas blancas que era una clara mezcla entre la tradición vasca y su diseño tan novedoso de aquella época.

Balenciaga es mi diseñador moderno favorito. Tengo varios diseños suyos en mente, desde un baby doll hasta los de pavo real, o especialmente uno con dos grandes franjas blancas que era una clara mezcla entre la tradición vasca y su diseño tan novedoso de aquella época. Tu it girl preferida porque siempre va ideal: qué difícil. Probablemente Giovanna Battaglia, pero también me gustan Leandra Medine, Christine Centenera o Gloria Saldarriaga.

porque siempre va ideal: qué difícil. Probablemente Giovanna Battaglia, pero también me gustan Leandra Medine, Christine Centenera o Gloria Saldarriaga. Tu prenda fetiche : un cinturón antiguo de mi madre, lo uso para todo.

: un cinturón antiguo de mi madre, lo uso para todo. Y la que nunca te pondrías : todo es ponible si le das tu toque (y yo estoy un poco loca, recuerdo).

: todo es ponible si le das tu toque (y yo estoy un poco loca, recuerdo). Un gran pecado en cuestión de moda : la falta de personalidad, la desgana a la hora de vestirse, de verse bien.

: la falta de personalidad, la desgana a la hora de vestirse, de verse bien. Para ti la moda es : una forma de expresar tu forma de ser, tu personalidad.

: una forma de expresar tu forma de ser, tu personalidad. Tu tendencia favorita de este verano: los bikinis y trajes de baño de cadera alta.

El cliente quiere que se valore su opinión, aportar... En La Fenestra tratamos de oír y atender esas peticiones con un concepto fresco y diferente”.

Mujerhoy Ya en España trabajaste en Loewe y Carolina Herrera. ¿Qué aprendiste?

Inés Larrea En Loewe (Madrid) aprendí muchísimo: cómo estructurar una colección, establecer una estrategia para una categoría, trabajar con un director creativo, la colaboración entre departamentos y mucho más. En CH (Orense, Galicia) tuve la oportunidad de ponerlo todo en práctica y con más responsabilidad, colaborando de forma más cercana con los equipos de diseño, desarrollo, producción, etc.

Mujerhoy ¿Cómo ves la situación actual de la moda?

Inés Larrea Tengo la sensación de que el sector está estancado y ahora mismo resulta aburrido. Últimamente no paro de escuchar a gente decir que no les motiva ir de tiendas, que no ven nada interesante, que les da pereza buscar entre tanto producto. Y también siento que se debe hacer todo el proceso más cercano y transparente. El cliente quiere que se valore su opinión, aportar. En La Fenestra tratamos de oír y atender esas peticiones con un concepto fresco y diferente.

Mujerhoy Además de la moda, ¿qué otros hobbies tienes?

Inés Larrea Principalmente el deporte, he hecho de todo desde pequeña (incluso compitiendo a bajo nivel): gimnasia rítmica, hípica, fútbol, boxeo, running.. Ahora estoy centrada en el esquí, el surf y el yoga. Además, me encanta bailar, pasar tiempo con mis amigas (que son una vía de escape fundamental en mi vida) y, evidentemente, la arquitectura, el diseño y el arte.

Mujerhoy ¿Qué opinas del fenómeno influencer en el mundo de la moda?

Inés Larrea Tengo sentimientos encontrados en este aspecto. Por un lado, entiendo que son una referencia para mucha gente, así que no soy “anti-influencer” como tal. Pero, por otro, tengo la sensación de que pocas de ellas son genuinas de verdad. A mí me gustan las que se han labrado esa posición por su trayectoria profesional o su mensaje, que inspiran respeto y admiración por ello. No termino de entender qué es admirable en tantas y tantas chicas que solo son monas y se sacan buenas fotos. Y, por encima de todo, del fenómeno influencer me preocupa muchísimo el mensaje que se está dando a los jóvenes de ahora. Tengo amigas con hermanas pequeñas cuya aspiración a los 16 años es estar delgada y convertirse en influencer.

Mujerhoy Con 27 años te ha dado tiempo a hacer muchas cosas. ¿Un sueño por cumplir?

Inés Larrea Ahora mismo, sin duda, que La Fenestra cumpla sus objetivos, no solo como negocio, sino como modelo de retail y plataforma para lanzar a jóvenes talentos y hacer llegar al público marcas que de otra forma pasarían desapercibidas.