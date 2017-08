Ya puedes irte de vacaciones al hotel de 'Dirty Dancing'

1 ago 2017

"Now I've had the time of my life. / No, I never felt like this before. / Yes, I swear it's the truth / and I owe it all to you". ¿Cuántas veces has canturreado estas estrofas al tiempo que te imaginabas protagonizando una lección magistral de baile (y sensualidad)? La 'culpa' de muchos de nuestros sueños de juventud sobre un inolvidable amor de verano la tiene 'Dirty Dancing'. Y ahora, los puedes hacer realidad.

El mítico Kellerman's Mountain House donde se desarrolla la historia de amor entre Baby (Jennifer Grey) y Johnny (Patrick Swayze) existe, y nos ofrece unas vacaciones de cine. Eso sí, no lo busques en Google por ese nombre: si quieres una escapada de película tendrás que reservar en el Mountain Lake Lodge de Pembroke (Virginia, EE.UU.), el nombre real del hotel.

Este es el aspecto real del Mountain Lake Lodge de Pembroke (Virginia, EE.UU.) pinit

El hotel de 'Dirty Dancing' (no podemos evitar llamarlo así...) ofrece fines de semana temáticos que prometen transportarnos a aquel verano de los años '60 (su estreno en España fue en 1968) con un programa que nos propone, además de un régimen de pensión completa, seguir los pasos de Baby y Johnny con un tour por los escenarios de la película, clases de baile, y una fiesta 'de cine' en el mítico 'Mary's Barn'.

Filming Dirty Dancing Una publicación compartida de Mountain Lake Lodge (@mtnlakelodge) el 2 de Ago de 2013 a la(s) 11:31 PDT

Aunque hemos intentado reservar plaza en el próximo fin de semana temático que ofrecen este verano (del 24 al 26 de agosto), ya no hay habitaciones disponibles, pero si aún así quieres disfrutar de una escapada de cine, la noche en el Mountain Lake Lodge ronda los 150 dólares. El entorno idílico te lo garantizan, pero el resto de la 'película' (y tu co-protagonista) corre de tu cuenta...