Tecno conectadas

El 80% de las mujeres ha declarado obsoleto el despertador y se levanta con la alarma del móvil. Miramos la pantalla más de 200 veces al día y hacemos unas 150 fotos al mes (una media de cinco diarias). Además, los millennials se hacen unos nueve selfies a la semana (y empeñan alrededor de siete minutos en quedarse contentos con cada uno de ellos). Dedicamos unas 100 horas al año a gestionar nuestro correo electrónico... Y así podríamos seguir ofreciendo datos que demuestran hasta qué punto la tecnología invade nuestras rutinas.

Lejos de mirar atrás con nostalgia de aquellos tiempos unplugged, hemos reunido a cinco profesionales y mujeres multifacéticas que han encontrado en los dispositivos móviles, las aplicaciones y las redes sociales a sus mejores aliadas para el día a día. Edades variopintas, diferentes gustos estéticos, prioridades y aficiones... y todas ellas unidas, sin embargo, por la campaña #somosSMARTgirl que propone Samsung para definir a esa mujer actual, sin límites ni miedo a lo nuevo, segura de sí misma y orgullosa de sus logros.

Las hemos reunido en el restaurante de Cristina Oria, una mujer hecha a sí misma, que se tomó un año sabático de su trabajo en el mundo de las finanzas para hacer un curso de cocina en Le Cordon Bleu de París y cumplir con el sueño de montar este negocio en Madrid.

Creatividad sin fronteras

Cristina Oria es emprendedora, mujer de negocios, cocinera y madre de un hijo al que ella llama cariñosamente "mini chef". "Realmente, hoy en día todas somos mujeres que no paramos, que intentamos llegar a todo, que parecemos Superwoman sin serlo en absoluto, que hacemos malabares con el tiempo y que damos gracias a la tecnología porque nos ayuda a estar en todo sin necesidad de ir corriendo de un lugar a otro. A mí me da la vida".

Y hace posible, además, que las aspiraciones de una tiendecita a dos pasos de la Puerta de Alcaláno se limiten solo a los clientes que pasan por su puerta, sino que pueda vender en el mundo entero con una capacidad de crecimiento exponencial. "Permite tener una comunicación inmediata con proveedores o clientes a miles de kilómetros, escuchar y dar respuesta a sus necesidades. Una chica de Corea me pregunta cómo le podría hacer llegar una vajilla que mostramos en el escaparate de Instagram.

Eso es asombroso y fantástico. O una clienta que quiere saber cómo sería la presentación de una mesa o un carrito en su celebración. Hace unos años eso significaba ir corriendo a la oficina, pedirlos a una secretaria, buscar en el archivo... Un smartphone te simplifica la vida, lo que hace es agilizar procesos, gestionar mejor tu tiempo". En su móvil tiene un chat de logística para la organización de eventos, otro de administración y presupuestos, otro de nuevos platos para el restaurante... "Con un vistazo puedo estar al corriente de todo", dice.

Gema Reig la escucha con complicidad. Directora de Marketing y Desarrollo de Negocio de la compañía Direct Seguros en España, forma parte del 27% de mujeres en puestos directivos que hay en nuestro país. Tiene una de esas vidas de ejecutiva hiperactiva: de jornadas largas y exigentes que transcurren de reunión en reunión, y que hay que hacer encajar como sea con la familia y otras facetas personales. "Me gusta proyectar un modelo de mujer que no es perfecta ni quiere serlo. La perfección es una trampa absoluta. Formo parte de esa generación en las que las mujeres se han empeñado en llegar a todo, pero eso no es posible. Es hora de aprender a pedir ayuda, que el hombre se emancipe de su rol tradicional y de alcanzar la corresponsabilidad".

En dos mundos

Gema Reig no es una nativa digital, pero se siente muy cómoda con la tecnología. En el bolso lleva su tablet permanentemente y en la mano no se separa del móvil. "Los diferentes dispositivos y las aplicaciones nos están ayudando a organizarnos mejor, a romper las barreras entre lo profesional y lo personal; en el ámbito directivo en el que yo me muevo es una herramienta valiosísima. Es magnífico recibir un mensaje en medio de una reunión y poder decir: "Disculpad un momento, tengo que hablar con mi hijo". Sin inventar excusas.

Normalizar esa imbricación de todos los mundos que queramos tener es clave". Aunque a veces sienta que va todo demasiado rápido y que estar al día supone sobreesfuerzo, su trabajo la mantiene siempre a la última: "Mi compañía es 100% digital, eso me rejuvenece mucho porque me obliga a desarrollar mi curiosidad y a entender todo el ecosistema tecnológico... También promueve el teletrabajo, que no sería posible sin la tecnología. Trabajar desde casa no solo ayuda a conciliar, también a hacer ciudades más amables. Cambia nuestras estructuras y nuestra sociedad".

Y servirá, explica, para retener el talento de las nuevas generaciones que no quieren heredar el modelo de trabajo presencial con horarios eternos en el que han visto extenuarse a sus padres. Reig subraya la necesidad de establecer nuevos referentes. "Me gusta el rol que me corresponde de visibilizar el hecho de que las mujeres también mandan, toman decisiones y tienen determinación. Es fundamental que tomemos un papel activo para romper esos techos de cristal, que seamos agentes del cambio. Y eso significa creer en nosotras mismas, no ponernos límites, ser un poco más insensatas y asumir más riesgos".

Luchadoras

Nadie podrá acusar a la doctora Esther Holgado de tirar por el camino fácil. Para ella, pertenecer a este grupo significa estar segura de sí misma y perseguir sus metas. "Somos mujeres luchadoras. Esto hace que seamos persistentes, que no tengamos miedo a la adversidad y que queramos cambiar ciertos aspectos de nuestra sociedad que no nos lo ponen nada fácil. Nosotras partimos en desventaja y tenemos que demostrar siempre un poco más que ellos. Eso supone un esfuerzo constante".

Que nadie se deje engañar por su aspecto casi adolescente; además de médico es madre de un niño de cinco años y enumerar sus méritos requiere varias líneas. Es responsable de la Unidad de Inmuno-oncología de tumores de la mujer del Hospital Universitario Ramón y Cajal y jefa de servicio de Oncología del Instituto Oncológico Baselga del complejo Rúber Juan Bravo. Eso quiere decir que reparte sus jornadas entre atender a sus pacientes y seguir investigando para encontrar respuestas.

No puede haber meta más ambiciosa: salvar la vida de las personas que se confían a sus cuidados y hacer que puedan vivirla en las mejores condiciones. Y en todo ello, los avances tecnológicos juegan un papel crucial. La relación médico-paciente ha cambiado radicalmente en esta era digital. El vínculo es también más cercano e inmediato. Más tras un diagnóstico tan devastador como el cáncer que, una vez pronunciado, va de la mano de la preocupación y el miedo para siempre. La doctora Holgado se comunica con sus pacientes por correo electrónico y algunos incluso tienen su teléfono.

"Con un simple mensaje proporcionas una paz en esa angustia que no tiene precio. Y el WhastApp, por ejemplo, lo permite sin tener esa sensación de estar molestando". Fue, precisamente, través de internet como aprendió Bely Basarte, cantante y compositora madrileña, todo lo que sabe de música. Es una chica de carne, hueso, piel y tinta, pero para conocer su alma hay que echar mano del móvil o la tablet y entrar en su canal de YouTube, porque es ahí donde nació musicalmente y donde crece y se expresa.

Allí descubrimos (lo cuenta ella misma cantando) que es una chica tranquila y optimista, que no sabe maquillarse, que no le van los tacones, ir de compras, ni tomar el sol y que quiere dar la vuelta al mundo. Pocas artistas han sabido sacarle tanto partido a las posibilidades que ofrece YouTube. En el año 2009, cuando estaba todavía en el instituto, abrió su canal de forma anónima para exponer su talento al juicio del público. Empezó subiendo versiones de los hits radiofónicos del momento o de las canciones que han marcado su vida. La cámara del portátil o de su teléfono fue todo lo que necesitó para abrirse las puertas del mundo.

"YouTube le dio un vuelco a mi vida. Aprendí a tocar la guitarra en internet, toda mi educación musical ha sido autodidacta. Yo era una simple estudiante de Empresariales y al final resultó que a la gente le gusta tanto lo que hago que puedo vivir de mi música. Jamás lo habría pensado". Desde hace tres años, sus cerca de 400.000 seguidores tienen una cita con ella todos los viernes a las tres de la tarde, que es cuando sube su vídeo semanal. "Escribir una canción sola en mi cuarto y llegar a un concierto y que se la sepa todo el mundo es como magia.

Quienes se resisten a las nuevas tecnologías se pierden mucho. Es una ventana a experiencias increíbles, es como viajar, ahí dentro hay un mundo sin fronteras que abre posibilidades inesperadas". Ella misma encontró una cuando, buscando una voz para Bella, Disney llamó a su puerta (o a su móvil) "Supongo que me vieron a través de mi canal, me hicieron una prueba y a las dos semanas estaba ya grabando las canciones de La Bella y la bestia. ¡Ha sido fantástico!".

La historia de Bely Basarte le parece a Beatriz Gaspar el ejemplo perfecto de la revolución socialque han supuesto las tecnologías. "Han democratizado las oportunidades. Ahora cuelgas tus vídeos y ahí tienes tu canal para darte a conocer. Y lo mismo pasa con un blog o las redes sociales, son un escaparate en el que muestras lo que haces y encuentras a tu público".

Inspiración

A Beatriz Gaspar, madre del blog Con botas de agua, la tecnología le cambió el rumbo. "Yo tenía un trabajo normal, pero cuando nació mi hija decidí abrir un blog". Allí se topó con esa comunidad virtual que se forma espontáneamente en torno a intereses comunes. Dos de sus seguidoras se convirtieron en socias y juntas crearon Hello! Creatividad, que es una prolongación de esa filosofía en bucle: mucho más que una plataforma de cursos on line, es una comunidad de motivación y estímulo.

"Todos podemos ser creativos y ahora las herramientas para aprender a dar rienda suelta a la imaginación están al alcance de todos. Queríamos llegar a personas que no viven en la gran ciudad, donde puede haber oferta de cursos". Beatriz Gaspar se define como emprendedora, empresaria y madre de dos niñas: "Pero es la tecnología es lo que me ayuda a encontrar el equilibrio entre todas las facetas".