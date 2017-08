11 ago 2017

Si todavía no te has ido de vacaciones, aún estás a tiempo de elegir destino. Y si ya has vuelto a la rutina, es hora de empezar a soñar con tu próxima aventura. Por eso, nosotras hemos dejado volar la imaginación para viajar hacia destinos dentro y fuera de nuestro país donde pasaríamos el final del verano, pero también un invierno en la playa...

Lanzarote, la isla de los mil colores

¿Quién quiere irse al Caribe, teniendo las Islas Canarias a poco más de dos horas de vuelo desde la Península? Y entre todas ellas, Lanzarote es ese punto de equilibrio perfecto en el que se puede descubrir sin prisas y con la brisa acariciándote el pelo la extraña y maravillosa belleza de sus desiertos volcánicos, sus playas paradisiacas, sus pueblos marineros con sabor sal y mojo y los caprichos que la madre naturaleza quiso regalar a la isla.

Charca de los Verdes pinit

Nuestras recomendaciones ¿Qué ver? Sus 12 espacios protegidos (la Isla es Reserva de la Biosfera desde 1993), del Timanfaya a La Geira; los Jameos del Agua; el Charco de los Clicos o Charca de los Verdes; los Charcones; la Isla de la Graciosa; Puerto del Carmen, La Caleta de Famara y la Playa del Papagayo.

Oliva, el Levante virgen

Su clima templado mediterráneo, con inviernos suaves y veranos cálidos y secos, la tranquilidad de sus calles y la belleza de sus playas hacen de Oliva, en Valencia, un lugar perfecto para unas vacaciones de desconexión en la Costa Blanca. Desde familias con niños y con muchas ganas de playa, pasando por parejas a la caza de nuevos destinos, hasta jugadores de golf, Oliva es un lugar perfecto para el descanso.

Playa de Oliva, en Valencia pinit

Nuestras recomendaciones ¿Qué ver? Además de sus playas infinitas con dunas y arena blanca como Les Deveses, Rabdells y Aigua Morta, merece la pena conocer el casco antiguo de la ciudad, la Plaza de Alonso, la vila Condal y El Raval Morisco y el barrio de Gerreria-Pinet y el Parque natural Marjal y Font Salada.

Soorts-Hossegor, ¿Francia o California?

En el corazón de Las Landas, a pocos kilómetros de villas tan históricas y bellas como San Juan de Luz, Hendaya, Biarritz o Bayona (que merecen una escapada, desde luego) encontramos el pequeño pueblo de Soorts-Hossegor, un rincón que parece sacado del Big Sur californiano y que desmboca en una playa kilométrica donde disfrutan de las olas durante casi todo el año los amantes del surf. Sus atardeceres son mágicos, así que no te olvides de disfrutar de uno de ellos desde la arena, aunque tengas que estar con una chaqueta, merecerá la pena...

Playa de Hossegor pinit

Nuestras recomendaciones ¿Qué ver? Además de las villas cercanas de San Juan de Luz, Hendaya, Biarritz y Bayona, pasea por Capbretón, Labastide-d'Armagnac, Mont de Marsan, Dax (el destino termal más importante de Francia), la abadía de Arthous y los campos de las Landas, con sus paisajes dignos de un cuadro impresionista.

Algarve portugués, el Atlántico templado

Nuestros vecinos portugueses tienen un tesoro en su costa sur que puede presumir de tener unas playas tan salvajes y bonitas como las de Galicia, pero con las temperaturas cálidas de Andalucía. El Algarve no solo son arena y mar, son maravillosos atardeceres, bosques atlánticos y pintorescos pueblos que mantienen intacta la esencia marinera de otras décadas.

El Algarve pinit