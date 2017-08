Todo sobre el nuevo 'Harry Potter' de JK Rowling

14 ago 2017

Este año se cumplen 20 de la publicación del último fenómeno literario-cinematográfico intergeneracional y global del que tenemos noticia: "Harry Potter y la Orden del Fénix". Sin embargo, su muy millonaria creadora está ya pendiente de otra de sus criaturas de ficción, en la que tiene tantas o más esperanzas que en el mismísimo niño mago: el detective Cormoran Strike, protagonista de una serie de novelas detectivescas que escribe bajo el sobrenombre de Robert Galbrait.

El detective Strike se ha convertido en protagonista de una serie de televisión basada en los libros llamada "Strike: The Cukoo's Calling" ("Strike: El canto del cuco"). El investigador en cuestión no tienen mucho que ver ni con el estilo ni con la técnica investigativa de Sherlock Holmes: se trata de un ex soldado británico que se dejó una pierna en Afganistán y cuya infancia no ha sido precisamente un lecho de rosas. Su look tampoco es precisamente pulcro. Digamos que es un anti Sherlock.

Según el equipo de producción, en la serie de JK Rowling no encontraremos nada de magia, sino más bien esforzado trabajo de meninges para adivinar al asesino. Sin embargo, el encantamiento que aún produce el nombre de la escritora seducirá seguramente a muchos fans de su saga mágica, mientras que los amantes de Sherlock querrán probar suerte con este otro detective. "Strike: El canto del cuco" se estrena en la BBC el 27 de agosto. Si tiene mucho éxito, no tardaremos en verla por aquí.