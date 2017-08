14 ago 2017

Te proponemos un viaje en el tiempo a través de series que llevamos incorporadas en la biografía y, seguramente, hasta en el armario. ¿Seguro que no has copiado alguna vez el modelito de alguno de estos personajes? Averigüémoslo...

1. Kelly Garret. Desde "Los ángeles de Charlie" (1976-1981) no se ha vuelto a ver una actriz con tanta elegancia natural como Jacklyn Smith. Aunque en las alfombras rojas de la época no se lucía tanto, los estilismos de la serie le sentaban como un guante. Ella es la zona cero del chic televisivo. No se puede ir más allá.

2. Denise Huxtable. La hija mayor del hoy denostado (por abusador sexual) Bill Cosby en "La hora de Bill Cosby" (1984-1992) se convirtió en un icono de amplio espectro: su sentido del mix max fashionista llega hasta hoy. Sin embargo, sus remixes más influyentes fueron precisamente los que llevó en la serie. Lisa Bonet tiene perfecta heredera en Zoë Kravitz, la hija que tuvo con Lenny Kravitz. Hoy está felizmente casada con Jason Momoa: sí, Khal Drogo en "Juego de Tronos".

3. Kelly Kapowski. La protagonista de "Salvados por la campana" (1989-1993) iba vestida como si fuera o viniera de la playa, asunto este que no obstaculizó que se convirtiera en un icono pop. Compensaba eternos shorts con una melena enorme, efecto manta. Cómo no iba a tener calor.

4. Fran Fine. En la entrañable y rompedora serie "La niñera" (1993-1999), además de ligarse a su empleador se ponía unos modelazos noventeros envidiables. Los conjuntos minifalderos y los trajes eran su fuerte: maravillosos. Trata de no mirar su pelo cardado: ¿a que te los pondrías hoy?

5. Kelly Taylor. La rubia casi perfecta de"Sensación de vivir" (1990-2000) ejemplificó el epítome de la chica más popular del instituto. Los 90 no se entienden sin este vector rollo pijo de las tendencias de los 90. ¿Americanas en clase? ¡Claro que sí!

6. Carrie Bradshaw. Imposible no contar en este lista con la protagonista de "Sexo en Nueva York" (1998-2004), la única chica que conocemos que podía vivir en Manhattan y pasearla con Manolo's con el sueldo único de columnista de revista de moda. Carrie nos enseñó que la moda sirve, ante todo, para divertirse. Y que la mezcla es bella.

7. Blair Waldorf. Aunque Serena van der Woodsen ejecutaba una versión menos histriónica de los clásicos de la riqueza estadounidense (una especie de heredera en el Upper East Side de Kelly Taylor), Waldorf se atrevía mucho más con lo que desde "Gossip Girl" (2007-2014) se convirtió en un paradigma de la alta moda: vestir a jovencitas como si fuera sus abuelitas. Y viceversa.

8. Megan Draper. Aunque "Mad Men" (2007-2015) está plagada de personajes que tienen mucho que decir en cuestión de moda, nos quedamos con la versión de los 60 que despachó el personaje femenino más carismático de la serie. Feminidad poderosa en clave sexy.

9. Diane Lockhart. La jefa del despacho en "The Good Wife" (2009-2016) y en "The Good Fight" (2017) demuestra que el poder no se crea ni se destruye: fluye a través de la ropa como un armadura. El poderío intelectual y el carisma de Diane refuerzan un armario donde el traje de chaqueta es el rey: limpio de líneas pero muy elaborado en todo lo demás.

10. Cookie Lyon. La matriarca de "Empire" (2015-2017) va creciéndose a lo largo de la serie, en un viaje de pandillera a diva intratable del negocio musical inenarrable. Hay que verlo. Cada estilismo es un espectáculo a mayor gloria del concepto "metamorfosis". Eso sí: siempre a tope de tacón, a tope de pelo sintético y a tope 'grooming'.