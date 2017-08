Melbourne: Dior en las antípodas

24 ago 2017

En 1947, Christian Dior abandonó a Robert Piguet y Lucien Lelong para establecerse por su cuenta y revolucionó la moda femenina con su particular visión. En 2017, los fastos que señalan el 70 aniversario de la firma que creó llegan a todos los rincones del mundo.

El 27 de agosto se inaugura en la National Gallery of Victoria (Melbourne, Australia) The house of Dior: 70 years of haute couture, una macroexposición que recorre las siete décadas de historia de la casa y que incluye las creaciones del maestro y el estilo personal que, tras su muerte en 1957, han ido imprimiendo a la maison sus sucesores: Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano, Raf Simons y, ahora, Maria-Grazia Chiuri, la primera mujer en el puesto de directora creativa de la firma.

d. r. Modelos en los salones de la Avenue Montaigne 30, en 1957. d. r. Colección de 2016. d. r. El maestro, haciendo una prueba en 1954.

La muestra cuenta con más de 140 prendas de Christian Dior Couture, desde los vestidos-insignia del new look, de su colección de primavera de aquel 1947 inaugural, hasta las últimas creaciones de la casa.

También explora la relación del diseñador con Australia (el primer desfile de la firma fuera de París tuvo lugar en Sydney, en 1948) y se detiene en los editoriales de moda y desfiles de distintas épocas, lo que supone una ocasión privilegiada para explorar la transformación que la moda (y la imagen de la mujer) han sufrido a lo largo de los últimos 70 años.