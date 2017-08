Un otoño cargado de musicales

23 ago 2017

Estos son algunos d elos musicales que podremos disfrutar muy pronto:

El guardaespaldas

"And I will always love youuuu". Sí, lo sabekos. Y no te juzgamos. El 28 de semptiembre llega al teatro Coliseum de Madrid esta adaptación de la famosa película sobre protector y protegida, con Maxi Iglesias y Fela Domínguez en los papeles de Kevin Costner y Whitney Houston.

d. r. El actor Maxi Iglesias. d. r. Maxi Iglesias, Fela Domínguez e Iván Sánchez.

Billy Elliot

El niño que quería bailar en plena crisis minera del thatcherismo británico nos conquistó en la gran pantalla. Y a partir del 5 de octubre hará lo propio en el teatro Alcalá de Madrid, con John. y junto a los niños, grandes de la escena como Natalia Millán.

d. r. 'Billy Elliot'. d. r. Elenco completo de 'Billy Elliot'.

La familia Addams

El clan siniestro más entrañable del cine llega a los escenarios -con Carmen Conesa como Morticia- dispuesto a afrontar la pubertad de sus hijos con perlas de sabiduría como: "La normalidad es una ilusión. Lo que es normal para la araña, es el caos para la mosca". En el Teatro Calderón de Madrid, a partir del 5 de octubre.