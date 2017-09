2 sep 2017

Friends es, posiblemente, la 'sitcom' por excelencia. A lo largo de sus 10 temporadas, los telespectadores nos enamoramos de sus tramas, sus personajes y, sobre todo, su espíritu neoyorkino. Aunque los canales estadounidenses han buscado con esmero a la digna sucesora de esta comedia de NBC, lo cierto es que ninguna lo ha conseguido. Algunas, como 'Cómo conocí a vuestra madre', se quedaron cerca de alcanzar el éxito de 'Friends', pero la sombra del grupo de amigos de los 90 es demasiado prolongada.

Ahora, cuando están a punto de cumplirse 25 años del estreno de 'Friends' en televisión, Hanover Square Press ha comunicado que lanzará una novela titulada 'I’ll be there for you', como el tema principal que ponía música a la cabecera de la mítica serie. Kelsey Miller es la escritora que se ha puesto manos a la obra para recopilar en un libro todos los detalles que hicieron única a la ficción protagonizada por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer.

En sus páginas, Kelsey Miller analizará los orígenes de la serie, desde el instante en el que sus creadores decidieron ponerla en marcha, y explicará los detalles del impacto cultural y el éxito obtenido a lo largo de sus 10 temporadas en televisión. Ganadora de un Globo de Oro y seis Emmys, la popularidad de 'Friends' hizo que fuera capaz de acoger en sus escenas a un gran número de populares actores habituales del cine que también ocuparán uno de los apartados del libro. Brad Pitt, Julia Roberts, Reese Witherspoon o Bruces Willis fueron algunos de los rostros que se dejaron ver junto a los amigos de Nueva York.

Una serie única

'Friends', estrenada el 22 de septiembre de 1994, marcó una época y dejó su huella, no solo en la sociedad del momento, sino que influyó en la industria televisiva. El fenómeno sin precedentes en el que se convirtió esta comedia tendrá ahora su homenaje en un libro capaz de explicar cómo los peinados de Rachel (Jennifer Aniston) o la ropa de sus protagonistas fueron copiados en la década de los 90 por quienes seguían la serie, pero también por los que no eran fans de esta producción.

Casi 25 años después, el espíritu de 'Friends' está más vivo que nunca y, aunque su esperado reencuentro parece no tener fecha, los que vibramos con sus episodios viviremos con emoción el lanzamiento de este libro homenaje.

