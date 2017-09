1 sep 2017 ixone díaz landaluce

El 50% de la población mundial son mujeres y también lo son la mitad de los suscriptores de Netflix. La idea no es nuestra, sino de Cindy Holland, vicepresidenta de contenidos originales de Netflix, y explica su filosofía. Esta mujer es la responsable de algunas de las series más importantes y transgresoras de los últimos años, como House of cards, Orange is the new black, Narcos o The crown. Convertida en una de las mujeres más poderosas del show business (la plataforma de televisión online tiene 103 millones de subscriptores en el mundo), hablamos con ella sobre qué hace de una serie un éxito global y cómo la ficción televisiva está revolucionando la narrativa de género.

Mujerhoy: ¿Cuántas páginas de un guión tiene que leer para saber si el proyecto que tiene delante merece o no la pena?

Cindy Holland: A veces lo sabes en la primera reunión. Es lo que nos pasó con OITNB. Después de media hora de conversación con Jenji Kohan, era obvio que se trataba de algo muy especial. Sin embargo, nos costó varios años desarrollar Narcos. Depende.

Mujerhoy ¿Y cuántas veces fracasa un proyecto que pensaba que sería un exitazo?

Cindy Holland Ocurre a veces. Pero si no fracasas es porque no estás experimentado lo suficiente. Esa es nuestra filosofía.

Mujerhoy ¿Qué diferencia a Netflix de su competencia?

Cindy Holland Netflix celebra la diversidad y la experimentación. Si una serie no es el éxito que esperábamos, no nos concentramos en el fracaso, sino en aprender de la experiencia. Y ese es un principio interesante en el negocio creativo, donde la presión para que una serie sea un éxito de audiencia es enorme.

Mujerhoy Supongo que no hay recetas, ¿pero existen ingredientes básicos para que una serie funcione?

Cindy Holland El éxito es algo difícil de predecir. Lo único que puedes hacer es tratar de identificar el talento y encontrar voces nuevas, tanto detrás como delante de la cámara. A veces, creamos productos con un tipo de audiencia en la cabeza y descubrimos que funcionan para otros. Las chicas del cable es un buen ejemplo, porque está siendo un éxito en muchos países, no solo en España.

Mujerhoy ¿Tienen en cuenta el test de Bechdel cuando crean una serie nueva?

Cindy Holland Forma parte de la cultura pop y los productores lo tienen en mente, pero no nos preocupa demasiado porque, cuando creas este tipo de universos femeninos, estás desafiando el test desde el principio. En realidad, el objetivo es no tener que pensar en ello en absoluto.

Mujerhoy Sus series son famosas por sus personajes femeninos, su complejidad y diversidad. ¿Cuál es el reto ahora?

Cindy Holland Por fin hemos abandonado la típica historia del antihéroe que ha dominado la ficción televisiva en la última década y nos estamos moviendo hacia una nueva narrativa que gira en torno a la empatía y el empoderamiento. El público está hambriento de eso. Quieren que los personajes se apoyen los unos a los otros, de la misma manera que buscan eso en sus propias vidas. Existe una evolución del "yo" al "nosotros".

Mujerhoy La revolución también está ocurriendo detrás de las cámaras. ¿Las mujeres cuentan mejor las historias sobre mujeres?

Cindy Holland No es que los hombres no puedan crear personajes femeninos maravillosos, pero es cierto que resulta más orgánico que lo hagan ellas. Además, mi experiencia me ha enseñado que este tipo de proyectos atrae a las mejores profesionales. Si tienes que dedicarle 16 horas diarias, al menos quieres que sea en una serie de la que estés orgullosa.

Mujerhoy Glow ha sido el último éxito de Netflix. ¿Por qué quiso explorar el mundo de la lucha libre femenina?

Cindy Holland ¿Por qué no? Siempre estamos buscando universos que no conocemos a través de personajes que nos permiten explorar circunstancias que siguen siendo relevantes, aunque la serie se desarrolle en los años 70. De hecho, eso te permite explorar temas más peliagudos e incómodos con cierta distancia. La mayoría de nosotros nunca ha estado en la cárcel, pero eso no te impide identificarte con un personaje que quizá es madre como tú. Y lo mismo pasa con Glow.

Mujerhoy ¿Puede una serie cambiar la narrativa sobre ciertas problemáticas sociales?

Cindy Holland Desde luego. El arte es capaz de cambiar el mundo. OITNB, por ejemplo, precipitó un cambio radical en torno a los derechos de los transexuales en EE.UU., gracias al personaje que interpreta Laverne Cox. Si viendo una serie puedes experimentar empatía hacia ese personaje, entonces también puedes empezar a entender a ese tipo de personas en la vida real.

Mujerhoy Ahora, el reto es cambiar la percepción sobre la amistad femenina. ¿Cómo?

Cindy Holland En las series con repartos corales, la empatía es un ingrediente fundamental. Y eso también puede modelar el tipo de relaciones que las mujeres tienen en la vida real, empoderándose las unas a las otras.

Mujerhoy ¿Lo que las mujeres quieren ver en una serie es diferente de lo que quieren ver los hombres?

Cindy Holland No analizamos así a la audiencia. Lo único que nos importa es crear personajes convincentes y mundos diferentes en los que la gente quiera pasar tiempo.

Mujerhoy Por cierto, ¿qué tipo de jefa es usted?

Cindy Holland Mi filosofía es contratar a gente con talento, darles mucha libertad y asegurarme de que, si me necesitan, puedan encontrarme.

Mujerhoy Las chicas del cable es la primera producción española de Netflix. ¿La primera de muchas?

Cindy Holland Sí, pero de momento no puedo decir más... [risas]. Nuestro objetivo es apoyar a los mejores creadores españoles y descubrir nuevos talentos.

Mujerhoy Y para terminar... ¿a qué serie de la competencia está enganchada?

Cindy Holland A Juego de tronos, por supuesto. Pero también me gustan Empire y Black-ish.