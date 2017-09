Quién es quién en la serie Estoy vivo

5 sep 2017

‘Estoy vivo’ ha abierto el FesTVal de Vitoria con una rueda de prensa a la que han asistido el elenco de actores, representantes de RTVE y Globomedia (Grupo MEDIAPRO). Fernando López Puig, director de Cine y Ficción de TVE, ha asegurado que “es una serie en letras mayúsculas que mezcla el género policiaco, fantástico, emotivo y unas pinceladas de humor”. “Sorprender al espectador con toda la oferta que hay en ficción es difícil y creo que esta le va a descubrir algo nuevo, difícil y arriesgado”.

A sus palabras se han sumado las de Toni Sevilla, director de Contenidos, Canales y Producción de Programas de TVE, quien ha destacado que “una de las piedras angulares del proyecto ha sido la mezcla de géneros con unos actores que van a dar toda la verosimilitud a sus personajes”. Con ‘Estoy vivo’ se pretende “conseguir emocionar a la gente, acercarnos a los espectadores y adecuarnos a lo que el consumo televisivo está dando”.

Javier Pons, director general de Globomedia (Grupo MEDIAPRO), ha agradecido a TVE “la confianza que ha depositado una vez más en nosotros con un reto motivador”. “Vamos a tener una aventura apasionante creada por Daniel Écija”, ha añadido.

Precisamente, Daniel Écija ha asegurado que ‘Estoy vivo’ “está hecha desde la verdad, desde la emoción, es una serie policiaca, sobrenatural, de acción y diferente”. “Para hacer algo que es tan ambicioso y arriesgado había que ponerse en manos de un elenco de actores espectaculares, emotivos y divertidos que logren tener esa identidad propia, de ficción mediterránea, en un sitio tan importante como TVE”, ha subrayado.

Para el protagonista de la ficción, Javier Gutiérrez, “esta serie es rompedora, que combina thriller con ciencia ficción, drama y comedia”. “Es el mayor reto al que me he enfrentado como actor”. Su “enlace” en la serie, Alejo Sauras, ha asegurado que “como espectador es una serie con la que me he sentido identificado y he llorado porque está hecha con el corazón”.

El cantante de Jarabe de Palo, Pau Donés, ha definido ‘Humo’, el tema que pondrá sonido a la serie. “Tiene mucho que ver con la vida y la muerte que escribí un día en el que pensaba que la vida se me iba y tenía que recuperarla”, ha dicho. “Lo que me contaba Daniel Écija de la serie tenía mucha relación con lo que contaba en esta canción”.

Estoy vivo

‘Estoy vivo’ establece una investigación policial como eje de continuidad, para arrojar después una mirada mágica sobre la sociedad actual. ¿Qué pasaría si tuvieras frente a ti a todos los que amas sin poder revelar quién eres en realidad? Ése es el detonante emocional de la serie, en la que está muy presente el elemento sobrenatural, con efectos digitales de gran calidad.

El punto de partida es un hecho insólito: Andrés Vargas es un inspector de policía que muere persiguiendo al Carnicero de Medianoche, un psicópata que ha matado a varias mujeres. Mientras se recupera del impacto de saberse muerto, Vargas tendrá la oportunidad de regresar a la vida desde una dimensión sobrenatural intermedia, pero cinco años más tarde y en el cuerpo de otro agente, Manuel Márquez. Vuelve sin familia, sin amigos, sin compañeros y sin poder confesar a los suyos cuál es su verdadera identidad. Así, se enfrenta a su nueva vida con el único apoyo de un compañero de piso muy peculiar, El Enlace, y con una misión que pondrá en peligro la vida de sus seres más queridos a los que, por otra parte, intentará recuperar.

Javier Gutiérrez, Roberto Álamo y Anna Castillo componen el trio de recientes premios Goya de ‘Estoy vivo’. El reparto se completa con Alejo Sauras, Cristina Plazas, Alfonso Bassave, Fele Martínez, Jesús Castejón, Lucía Caraballo, Zorion Eguileor, Mon Ceballos, Goizalde Núñez y la colaboración especial de Julia Gutiérrez Caba, quien entre sus muchos reconocimientos suma también un premio de la Academia de Cine.

Carácter urbano y efectos especiales

Los escenarios donde transcurre ‘Estoy vivo’ son los de una gran ciudad y se convierten en un personaje más: calles, azoteas, naves industriales y reconocibles zonas verdes de Madrid serán testigos de atropellos y persecuciones policiales con despliegue de vehículos y helicópteros, oscuros escondites para delincuentes, o escenario de arriesgados saltos y huidas.