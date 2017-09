Volver al pasado, ¿misión imposible?

5 sep 2017

Antena 3 estrenará, muy pronto, 'Me cambio de década' un formato en el que una familia española abandona su entorno confortable, moderno y digital para experimentar, durante varias semanas, cómo se vivía en nuestro país durante las cuatro últimas décadas del siglo XX. Mientras la familia camina por casi medio siglo de historia, 'Me cambio de década' revela las transformaciones que han cambiado radicalmente nuestras vidas y rememora cuáles eran las tendencias en moda, música, política o cultura de cada una de las épocas.

Un viaje muy especial en el que un particular túnel del tiempo les permitirá vivir cada semana en una década distinta. Su casa se irá transformando a medida que pasen los decenios. Su aspecto, también. Aprenderán a ver el mundo a través de otros ojos y tendrán que adaptarse a las costumbres, normas, avances y estilos de vida de cada periodo. No siempre les resultará fácil. Vivirán momentos hilarantes. Y otros no tan divertidos. Se sorprenderán y emocionarán a partes iguales. En definitiva, un fascinante viaje para familia y espectadores, cargado de entretenimiento, risas e inolvidables recuerdos.

Los miembros de la familia vivirán la extraordinaria evolución de cada década en una sola semana: ¿Cómo se vestía en aquel momento? ¿Cuál era el rol de cada miembro de la familia? ¿Qué música se escuchaba? ¿Cómo se reflejaba la política en la sociedad? ¿Cuáles eran considerados los avances tecnológicos más sorprendentes? ¿De qué forma se divertían los adolescentes y los no tan jóvenes? Una manera única de recordar o descubrir los aspectos más variados de cada década: sumergidos al completo en el universo del momento y viviendo en primera persona cada acontecimiento, cada transformación, cada último avance tecnológico.

Nuevo aspecto físico

Una apariencia que a algunos les traerá gratísimos recuerdos y a otros les arrancará una avergonzada sonrisa nada más mirarse al espejo. Un aspecto que tendrán que mantener durante toda la semana y al que tendrán que acostumbrarse en sus quehaceres diarios, ya sea durante los momentos de ocio como en las horas de trabajo en el hogar.

Pero si la ropa y peinados serán una sorpresa semanal que no les va a resultar fácil olvidar, el sobresalto que experimentarán al entrar en su casa será completamente inolvidable. Irreconocible a ojos de la familia, su casa se irá transformando a medida que pasen las décadas y se irá adaptando a los nuevos tiempos desde los primeros años 60 hasta casi entrado el siglo XXI. Una decoración a la que no le faltará el más mínimo detalle. A través de ella los padres acudirán a la nostalgia instantáneamente y se sumergirán en cada década de una forma completamente natural. Por su parte, los más jóvenes descubrirán los espacios de vida familiar de cada época con todos sus pormenores y particularidades.

Década tras década, la familia recibirá diferentes objetos, productos y avances tecnológicos que, gradualmente, permitirán que unos y otros se vayan adaptando a los nuevos tiempos. De la fresquera de los años 60 al frigorífico o los electrodomésticos más modernos del momento. De la radio y sus radionovelas a la televisión en blanco y negro y la televisión a color. De los Juegos Reunidos, al walkman y a las videoconsolas más avanzadas de finales de siglo.

La familia Vela Cedena: Álvaro, 46 años . (Comercial y DJ) Enérgico, impaciente y repleto de imaginación, Álvaro es el padre de esta familia peculiar y entrañable. Es sociable de puertas para afuera pero algo introvertido cuando de temas personales se trata. Fanático de la música, en especial la de los años 80, cuando no está pinchando en su labor de DJ le gusta estar en casa, con Rosana y los niños, y trabajar en su huerto.

Rosana, 37 años . (Azafata y ama de casa) Rosana es una mujer protectora con los suyos, paciente y bastante testaruda. Sentimental y algo olvidadiza, Rosana es la que lleva adelante las tareas de la casa. Está entusiasmada con la idea de viajar en el tiempo y quiere que sus hijos experimenten lo que ella o sus padres vivieron hace años. Al pensar en la experiencia piensa en la minifalda, en las furgonetas de los hippies, en el maquillaje extremo o en los pesadísimos primeros móviles.

Malva, 17 años . (Estudiante) Malva es sincera, luchadora y una chica con las cosas muy claras. Le gusta el arte, la música y es vegetariana. Se considera feminista y piensa que los hombres también deberían considerarse así porque sólo concibe el mundo desde la igualdad. Está convencida de que este viaje en el tiempo va a hacer que su familia se relacione mucho más entre sí se una más todavía.

Aitana, 14 años . (Estudiante) Aitana es joven. Y como tal, algo insolente, con poca paciencia y enganchada completamente al móvil. Con Malva mantiene una relación muy estrecha y a ambas les gusta intercambiarse confidencias y escuchar lo que la otra tiene que decir. Debido a su carácter completamente opuesto, con Álvaro es pura bomba de relojería.

. (Estudiante) Aitana es joven. Y como tal, algo insolente, con poca paciencia y enganchada completamente al móvil. Con Malva mantiene una relación muy estrecha y a ambas les gusta intercambiarse confidencias y escuchar lo que la otra tiene que decir. Debido a su carácter completamente opuesto, con Álvaro es pura bomba de relojería. Iker, 17 años. (Estudiante) Iker es un chico de su época. Inteligente, despierto y divertido, no se le caen los anillos en ayudar en su casa. Cocina, plancha y echa una mano en lo que sea necesario. Ve en Álvaro a uno de sus referentes y tiene una relación muy estrecha con su prima Malva, ambos de la misma edad. Está muy ilusionado con poder hacer este viaje con parte de su familia, con la que se lleva francamente bien.

Irreconocible, divertido y nostálgico

Así aterriza Arturo Valls en 'Me cambio de década', donde ejercerá de polifacético anfitrión ante una familia que nada sabe de lo que le va a pasar en los próximos cuarenta años. Con su particular manera de contar las cosas, Arturo viajará intermitentemente al pasado y guiará a la familia a través de las décadas convirtiéndose en el eje de la familia respecto a la información de cómo era nuestro país en cada momento.

Al inicio de cada década, Arturo llevará a la familia un 'Manual informativo' a través del cual la familia descubrirá qué se hacía, cómo se vivía en familia, cuáles eran los roles de mujeres, hombres y niños o de qué manera se divertía la sociedad. Además irá llevando diferentes objetos, productos o mensajes durante la semana para que la familia vaya descubriendo por sí misma lo más novedoso, llamativo o nostálgico de la época en la que les está tocando vivir. Sus apariciones no estarán exentas de sorpresa porque un irreconocible Arturo se presentará en casa de los Vela Cedena en los momentos menos esperados.