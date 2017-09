'The Crown' busca coronarse en los Emmy

17 sep 2017

Llegó el gran día. Los Emmy, los premios más importante de la televisión, se entregan este domingo en Los Ángeles. Las producciones más destacadas de la temporada compiten por hacerse con una de las codiciadas estatuillas que se entregarán a los largo de su 69ª edición en el Microsoft Theater. Stephen Colbert será el encargado de presentar esta gala que contará con las grandes estrellas de Hollywood como invitadas en su sala.

'Westworld', la serie de HBO es una de las ficciones que más premios puede sumar a su palmarés. En total, la ficción consiguió sumar 22 candidaturas, convirtiéndose en la más nominada de la presente edición de los premios Emmy. En su camino hacia la gloria, otras serie pueden arrebartle algunos premios, truncando su sueño por completar una noche idílica.

Las populares 'Stranger Things' (Netflix) o 'Feud' (FX), son algunas de las ficciones que, probablemente, conseguirán sumar varios premios esta noche. Sin embargo, es 'The Crown' la producción que más opciones tiene para hacerse con algunos de los galardones más importantes de la noche.

La serie de Netflix basada en la vida de Isabel II de Inglaterra parte como favoria tras arrasar en la última edición de los Globos de Oro. 'The Crown' aspira a hacerse con el premio a mejor serie de drama y sus actores principales, Claire Foy y John Lithgow, se perfilan como ganadores en las categorías de mejor actriz y mejor actor principal, respectivamente, en serie de drama.

Sin premio se quedará la popular 'Juego de Tronos' (HBO) que no ha conseguido colarse entre las nominadas en mejor drama en los premios Emmy. La serie basada en la saga literaria 'Canción de hielo y fuego' de George R.R. Martin es la más galardonada en la historia de los Emmy con 38 estatuillas. Fue en la pasada edición cuando la producción superó a 'Frasier', que ostentaba el título durante décadas con 37.

Mientras, los protagonistas de 'The Americans' (FX), Matthew Rhys y Keri Russell, compiten para hacerse con un premio en sus repectivas categorías, pero no lo tendrán fácil. Liev Schreiber aspira al mismo premio que Rhys en una categoría en la que también están los protagonistas de 'This is us'.

Los protagonistas del drama de NBC 'This is us' compiten por el premio a mejor intérprete masculino. / D.R. pinit

'This is us' (NBC), uno de los grandes dramas que ha marcado la temporada televisiva 2016/2017, consiguió el reconocimiento en las nominaciones con el nombramiento en la categoría de mejor serie. Además, dos de sus actores principales, Milo Ventimiglia y Sterling K. Brown, compiten por hacerse con un Emmy.

Estrellas de Hollywood

En las categorías pertenecientes a las miniseries la cosa se complica con nominados a la altura de los Oscar. Robert De Niro, Ewan McGregor, Benedict Cumberbatch, Nicole Kidman, Susan Sarandon, Jessica Lange o Reese Witherspoon optan a hacerse con un Emmy como mejor intérprete.

'Big little lies', la serie que ha cautivado al público en HBO, parte como favorita para hacer con el premio a mejor miniserie, categoría en la que comparte nominación con otras grandes de la pequeña pantalla como 'Fargo', 'Feud', 'Genius' y 'The Night Of'.

Cómo seguir la gala en directo

Para saber qué producciones y actores son los premiados esta noche, podrás seguir en directo la gala de entrega de los Emmy en Movistar+. Movistar Series Xtra y Movistar Estrenos emitirán la ceremonia durante la madrugada del 17 al 18 de septiembre, a las 02.00 horas.

Antes, a las 00.30 h.,podrás seguir la programación especial y la alfombra roja en #0.

