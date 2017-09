Todo sobre la escena de sexo autocensurada en 'Gossip Girl'

20 sep 2017

Compartir en google plus

'Gossip Girl', la serie de la que ahora se cumplen diez años (¡ya diez años!), jamás quiso cargar las tintas en las escenas de sexo entre sus protagonistas, sino más bien regocijarse en la moda y en los avatares sentimentales de unos y otras: la conquista, el cortejo, las dificultades románticas eran el objetivo de las tramas. Pero, claro, nadie imaginaba que entre Leighton Meester y Ed Westwick se iba a establecer una química épica. Arrasadora.

En cuanto los directores se dieron cuenta de que la tensión sexual entre ambos traspasaba la pantalla, la estrategia de la serie cambió, y los guiones se escribieron cada vez más picantes, para lucir el erotismo del reparto (menos de Blake Lively, pues Serena pasaba por ser la más sosita). Sin embargo, algunas de las escenas que los guionistas escribían eran, directamente, demasiado, Tanto que tuvieron que anularlas para mantener su calificación de apta para todos los públicos. Los protagonistas eran, cómo no, Chuck y Blair.

Josh Safran, productor ejecutivo de la serie, ha recordado en el website “Vulture” cómo fue exactamente aquella escena. “Ahora me arrepiento muchísimo de no haberla rodado... En ella, Blair y Chuck estaban en un restaurante, y él se hacía cargo de ella por debajo de la mesa”. En otras palabras: masturbación en espacio público. ¿Nos hubiéramos escandalizado entonces? Hoy seguramente no: cosas más lanzadas hemos visto en vivo y en directo en los 'reality shows'...