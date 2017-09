Así aterroriza Ellen Degeneres a Sarah Pulson

21 sep 2017

Las fans del género del terror la conocemos de sobra: ella es Sarah Paulson, actriz fija en la aterradora saga 'American Horror Story' de la que ahora estamos viendo (en Fox) su séptima temporada, “Cult”. Paulson acudió a uno de los programas más populares de la televisión estadounidense, “The Ellen Show”, el programa de entrevistas de Ellen Degeneres, para hablar de la serie. Allí le esperaba lo peor.

Degeneres, famosa por las jugarretas que suele prepararles a sus invitados, le preparó a Paulson no una broma, sino tres. En realidad, estuvo toda la entrevista dándole sustos, aunque hubo uno especialmente aterrador y gracioso a la vez, porque tiene como protagonista a uno de los personajes más horribles de la literatura y el cine de miedo: el payaso inventado por Stephen King en “It”.

El salto que Paulson pegó al aparecer el payaso de marras por sorpresa, es antológico. Gracias a él, nos enteramos de que la actriz es verdaderamente muy miedosa, y que el director de la serie suele usar sus fobias en las tramas televisivas. “No me gustan los payasos, tengo miedo de las alturas y me aterrorizan las abejas”, reconoció Sarah Paulson. “Además tengo trypofobia: me dan mucha grima las pequeñas agrupaciones geométricas o los grupos de agujeros con formas geométricas”.