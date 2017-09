Arranca el Festival de Cine de San Sebastián

23 sep 2017

Compartir en google plus

Ya ha arrancado el Festival de Cine se San Sebastián. En su 65ª edición, las actrices Leticia Dolera y Anne Igartiburu se encargaron de dar el pistoletazo de salida a nueve días de pasión cinematográfica que inauguraron tras las frase: "¡Qué el cine les acompañe!".

Este viernes 22 de septiembre, el auditorio Kursaal de San Sebastián fue el encargado de acoger el evento de apertura del Festival de Cine. A la gala acudieron algunos actores y otras celebrities que no quisieron perderse la oportunidad de posar en la alfombra roja en esta cita imprescindible con el cine internacional.

La nota internacional la puso la actriz sueca Alicia Vikander, que acudió a la ceremonia con un vestido de Louis Vuitton con un gran escote en V. La intérprete presentó junto a Wim Wenders 'Inmersión", la película con la que arrancaba el festival y que se proyectó tras la ceremonia de apertura.

Junto a Vikander, otras famosas se pasearon por la alfombra roja como Úrsula Corberó, que mostró su nuevo corte de pelo, María León que vistió el diseño más atrevido de la noche con escote pronunciado en V y transparencias, Cayetana Guillén Cuervo o Ángela Molina. En el acto también estuvieron presentes el lehendakari, Iñigo Urkullu, y el ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo.

Antonio Banderas, Premio Nacional de Cinematografía

El Festival de Cine de San Sebastián ha otorgado en su segunda jornada el Premio Nacional de Cinematografía a Antonio Banderas. Tras años de intenso trabajo, el actor y cineasta ha recibido visiblemente emocionado este reconocimiento de manos del ministro de Cultura.

Antonio Banderas recibido el Premio Nacional de Cinematografía. / GTRES. pinit

En su discurso de aceptación, Banderas ha expresado: "Viví los últimos rescoldos de un régimen autoritario y los primeros de la experiencia de la libertad. Creí entonces y ahora en ese proyecto común llamado España y a veces estoy orgulloso de él y a veces no, pero no puedo evitar quererla".

Atonio Banderas no ha podido evitar hacer referencia al duro momento político que atraviesa el país y ha querido hacer una reflexió. "Lo que tenemos por delante es un aprueba de carácter y la voluntad para sobreponerse y crecer. A veces me pregunto si ese reto no es en sí mismo lo que debería ser llamado España", ha concluido.

Seguro que también te interesa...

Festival de San Sebastián: (Gran) cine en la orilla)

Festival de Cannes: 70 años de cine junto al mar

Los looks de la alfombra roja del Festival de cine de San Sebastian 2016