'Scream', el tercer disco póstumo de Michael Jackson, ya a la venta

30 sep 2017

Sony Music ha publicado este viernes ‘Scream’, un álbum póstumo de Michael Jackson que incluye trece de sus clásicos más bailables y sorprende a sus seguidores con un tema extra Blood on the floor X Dangerous, un tema inédito en el que el remixer The White Panda fusiona las canciones 'Blood on the Dance Floor', 'Dangerous', 'This Place Hotel', 'Leave Me Alone e Is It Scary'.

'Thriller', 'Ghosts' o 'Scream', a duo con Janet Jackson, son algunos de los temas que forman parte de este recopilatorio póstumo que pretende reflejar "cuánto le gustaba al Rey del Pop el día de Halloween, caracterizado por personajes que se transforman, los disfraces, la sorpresa, las luces y las sombras”. Además, hay dos composiciones de The Jacksons - 'Torture' y 'This Place Hotel' - y 'Somebody's Watching Me', el hit mundial de Rockwell de 1985 en el que Michael Jackson colaboró.

El album ya se ha puesto a la venta en formato físico y digital. Los apasionados de la música de Jackson podrán, además, hacerse con una versión en vinilo que se convertirá en todo un objeto de coleccionista puesto que brilla en la oscuridad y contiene cada uno de ellos con un póster exclusivo de ese formato que esconde "una experiencia de realidad aumentada”. Sin embargo, para hacerse con uno de estos ejemplares toca esperar un poco porque no será hasta el próximo 27 de octubre cuando se ponga a la venta.

Una carrera musical póstuma

Este es el tercer disco de Michael Jackson que se pone a la venta desde que el artista falleció en 2009. Antes, otras compilaciones con temas inéditos vieron la luz. ‘Michael’ se puso a la venta el 10 de diciembre de 2010, un año después del trágico suceso. Cuatro años después, su discográfica editóXscape, que se convertiría en su decimotercer álbum de estudio y el segundo póstumo. El álbum vio la luz el 13 de mayo de 2014 y contenía temas inéditos a los que se les había sumado la voz de otros artistas. Love never felt so good, junto a Justin Timberlake, fue uno de los grandes éxitos de este trabajo.

Además, tras su muerte se editó un documental estrenado en cines en el que Kenny Ortega presentaba los últimos días de vida de Michael Jackson durante los ensayos de la que iba a ser su gran vuelta a los escenario con una gran gira internacional que nunca llegó de celebrarse.

