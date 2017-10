'Sexo en Nueva York' finalmente no tendrá una tercera película

1 oct 2017

Malas noticias para todos los seguidores de 'Sexo en Nueva York'. Según ha confirmado Sarah Jessica Parker, la tercera película basada que continúa la historia recogida en la popular ficción de HBO, no verá la luz. "Se acabó... no lo vamos a hacer. Estoy decepcionada, teníamos un guión precioso, divertido, desgarrador y con historia. No es solo decepcionante que no podamos contar la historia y tener la experiencia, es más decepcionante para la audiencia que tanto ha esperado otra película".

Ha sido durante la gala del New York City Ballet cuando la actriz confirmó la noticia a Extra TV. l rodaje, que tenía previsto su inicio este mes de octubre para desembarcar en las salas de cine el próximo año, finalmente no se llevará acabo.

Kim Cattral pedía demasiado

Pero, ¿cuál ha sido el motivo por el que finalmente 'Sexo en Nueva York 3' no se rodará? Según apunta el periódio Daily Mail, Warner Bros. habría cancelado la producción por desavenencias con Kim Cattrall, la actriz que encarna a Samantha Jones.

El medio británico apunta a que la intérprete pedía como condición para sumarse a la tercera entrega de 'Sexo en Nueva York' que la productora lanzase otras de sus películas en desarrollo, pero Warner Bros. no contestó a Cattrall y esta decidió borrarse de la película.

La ausencia de Samantha Jones habría sido el único motivo que la productora ha encontrado para no iniciar la producción de la cinta, a pesar de los malos datos obtenidos por 'Sexo en Nueva York 2'. "No sería justo", apunto Warner Bros., continuar con el proyecto si solo aparecen tres de sus protagonistas. ¡Una pena!

