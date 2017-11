Tyler Shields, genial niño malo

Tyler Shields and Imitate Modern

5 nov 2017

Lo llaman "el fotógrafo preferido de Hollywood", pero eso de retratar la belleza interior de las celebrities no es lo suyo. Tyler Shields prefiere untarlas en su propia sangre (lo hizo con 20 famosos en su exposición Life is not a Fairytale) o hacerlas posar con un falso ojo morado, como hizo con Heather Morris, de la serie 'Glee', con el consiguiente escándalo por su trivialización de la violencia de género. En la que es, tal vez, su imagen más controvertida, fotografió a la cómica Kathy Griffin con la cabeza "decapitada" de Donald Trump en la mano. Y es, probablemente, el primer fotógrafo que ha conseguido enfurecer a la vez a las firmas de moda y a los animalistas, por una instantánea en la que un caimán masticaba un bolso Birkin de Hermès.

Tyler Shields and Imitate Modern Louis Vuitton Trunk on fire Tyler Shields and Imitate Modern Bunny Tyler Shields and Imitate Modern Chanel Lips Tyler Shields and Imitate Modern Grapefruit (2017)

Provocateur, la exposición que acaba de inaugurar Tyler Shields en Londres, sigue una línea más sutil, pero no por ello menos audaz. Sus imágenes nos hacen reflexionar sobre nuestros objetos de deseo y los tabúes que representan. Shields prende fuego a valiosísimos baúles de Vuitton, convierte líneas de maquillaje en pinturas de guerra, transforma iconos de moda en declaraciones políticas y fotografía vestidos de firma bajo el agua para ayudarnos a verlos desde otra perspectiva. Provocateur podrá verse hasta el 27 de noviembre, en las sedes gemelas de Imitate Modern y Coya Mayfair.