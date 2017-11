10 nov 2017 Sergio Muñoz/código único

¿Te has planteado en alguna ocasión viajar a Palestina, Egipto, Israel, Islas Marianas del Norte o Mongolia? Si no lo has hecho, ahora es el momento porque son algunos de los destinos que experimentarán un mayor incremento turístico en este año 2017.

Y no lo decimos nosotras, lo dice la Organización Mundial del Turismo (OMT) y Código Único, donde podrás encontrar toda la información. ¿A qué esperas para preparar tu próximo viaje?