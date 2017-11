Kate Spade: Iconos del "Woman power"

12 nov 2017

Cuando una firma de moda se hace un nombre como editora de libros en femenino, algo interesante está pasando. Esa es la sensación que tenemos ante el lanzamiento de She: muses, visionaries and madcap heroines (Abrams and Chronicle), el título que la marca Kate Spade New York (una firma alocada, divertida y con mucha personalidad, que ha sido recientemente adquirida por Coach) dedica a mujeres de talento (reales y de ficción) de todos los rincones del mundo.

Willy rizzo Jane Fonda. Nasa Annie Easley. Luis Monteiro Iris Apfel. Kate Spade Portada de She.

El volumen, un bello coffee table book, recopila perfiles, fotografías, citas para recordar y el jugoso anecdotario de 51 mujeres brillantes que han inspirado, por distintas razones, los diseños y el ideario de la casa neoyorquina.

Hay pioneras como Annie Easley, una de las primeras científicas afroamericanas que trabajaron para la NASA; actrices como Jane Fonda, que se convirtió en un referente del activismo; e iconos como Iris Apfel, que desafía con su estilo los clichés de la edad. Aparecen también personajes de ficción (de Holly Golightly a Carrie Bradshaw), activistas como Gloria Steinem y creadoras como las escritoras Joan Didion o Chimamanda Ngozi Adichie, y la fotógrafa Lee Miller. Un itinerario deslumbrante por los logros de 51 mujeres que nos inspiran talento, afán de superación y fuerza para romper el techo de cristal.