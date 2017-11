Se celebra el 25 aniversario de 'El guardaespaldas' con el lanzamiento de material inédito

12 nov 2017

Para celebrar el 25 aniversario de la legendaria película 'El guardaespaldas', Legacy Recordings, Warner Bros. Home Entertainment y Fontainebleau Miami Beach lanzan una nueva colección de grabaciones de estudio y en directo de Whitney Houston.

Legacy Recordings (en colaboración con The Estate of Whitney E. Houston) celebra el 25 aniversario de la Banda Sonora Original de 'El guardaespaldas' con el lanzamiento de Whitney Houston - I Wish You Love: More From The Bodyguard el 17 de noviembre de 2017. Se trata de una nueva colección de material de Whitney Houston que reúne varias grabaciones de estudio y en directo —muchas de las cuales inéditas— y que presenta los mejores logros de la artista.

Whitney Houston. pinit

Estará disponible el próximo 17 de noviembre en CD y formato digital además de en una edición limitada de 2LPs de 12” color morado (que saldrá a la venta más adelante). Ya se puede reservar en formatos CD y digital aquí.

Publicado originalmente el 17 de noviembre de 1992, The Bodyguard: Original Soundtrack Album —con producción ejecutiva de Whitney Houston y Clive Davis— fue el primer álbum que, según ha verificado SoundScan, vendió más de un millón de copias en una sola semana, ganó el Grammy al Álbum del Año, vendió más de 45 millones de ejemplares en todo el mundo (con 17 certificaciones de Platino en EEUU) y es la banda sonora con más ventas de todos los tiempos.