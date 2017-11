24 nov 2017

Carlota salió finalmente por la puerta grande de un 'Gran Hermano Revolution' que la expulsó con un abucheo fenomenal. Su madre, espantada por la reacción del público ante el carácter de su polémica hija, trataba de defenderse. 'No entiendo el abucheo. No sé porqué gritáis de esa manera. Esto es un concurso, no el circo romano. No hay que faltar ni perder la razón de esa manera. El mundo nunca podrá ir bien con gente así. Hay una cosa que se llama respeto'. Yolanda no supo entender que, en realidad, 'Gran Hermano' sí es un circo y que cada expulsión supone nuestra civilizada y catódica manera de enviar a un gladiador a los leones.

'Me ha pasado contigo que cuando entraste pensé que tenías empuje, fuerza, pero te has ido quedando en nada', le dijo Jorge Javier Vázquez a su llegada a plató. 'Definiría tu concurso como anodino', añadió. Ante la cara de póquer de Carlota, el presentador decidió hablar de su mala relación con Yang, cuya defensora espetó a la expulsada: 'Has ido de guay y no has llegado ni a chachi'.

La presencia de Carlota en la casa se desestabilizó hace un par de semanas, cuando su pareja dentro del juego, el murciano José María, fue acusado de abusar de ella cuando estaba bebida y expulsado del juego. La viguesa residente en Marbella había sido inmune durante tres semanas, y de alguna manera sabia que en cuanto terminara este privilegio saldría a la palestra de los nominados y se enfrentaría al veredicto del público. Fue expulsada por una 62,9%. La menos votada fue Yang Yang, mientras que el italiano Maico subió por primera vez hasta el 34,9%.

'Creo que es un caso de Iker Jiménez, te lo juro', respondió Carlota después de que Jorge Javier Vázquez le preguntase por qué cree que Maico se ha vuelto a salvar una vez más. En plató, todos los concursantes coincidieron en que la subida de más de 30 puntos de Maico se verá reflejada la próxima vez que vuelva a ser nominado. No será esta semana. Los concursantes que enfilan la puerta son Lorena, la recién llegada, Carlos, el cocinero, y Hugo.